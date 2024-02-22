Предложение повысить акцизы на сахаросодержащие напитки прокомментировали в Минздраве

Вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала предложение Минздрава повысить акцизы на сахаросодержащие напитки, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня вы видите, что исследования показывают — у нас растет заболеваемость ожирением, сахарным диабетом. При чем по заболеваемости ожирением отмечается тенденция роста именно среди детей. Соответственно избыточная масса тела — это предпосылки для развития в дальнейшем хронических заболеваний. При этом мы видим, что в 0,5 мл Coca-Cola содержится, если я не ошибаюсь, 10 суточных доз сахара. Условно ребенок выпил колы и получил десятикратную потребность. Также все мы знаем, что сахар мы получаем практически со всеми продуктами, — сказала Айжан Есмагамбетова в кулуарах Сената.

Она отметила, что это соответствует рекомендациям ВОЗ.