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Предлагают кальян: нарушения карантинных мер выявили в столичных заведениях

13 Июня 2020 01:37
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Предлагают кальян: нарушения карантинных мер выявили в столичных заведениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В некоторых общественно-развлекательных заведениях столицы выявлены нарушения карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В рейдовом выезде в составе мониторинговой группы приняли участие и представители СМИ. Одним из объектов посещения стали места общественного питания в бизнес-центре «Москва» на левобережье.

«В ходе проверки выяснилось, что официанты заведений не носят маски, не проверяется температура посетителей. Кроме того, посетителям предлагают кальян. В ходе проверки четырем лицам были выписаны штрафы. В данное время постановлением главного санитарного врача города Нур-Султан в развлекательных заведениях запрещено использование кальяна, так как в стране еще продолжается распространение коронавируса. При употребелении кальяна риск заражения повышается», - отметил руководитель управления контроля качества товаров и услуг столичного района Есиль Арман Курбанов.

По его словам, с начала карантина мобильные группы проводят мониторинг общественных мест столицы.

«Помимо отдельных физических лиц, санитарно-эпидемиологические органы налагают штрафы и на владельцев общественно-развлекательных объектов. Размер штрафа составляет от 100 до 500 МРП. Мониторинг будет проводиться до полного снятия карантинных мер», - добавил спикер.

Участники рейда побывали и в лаунж-баре, расположенном по улице Кошкарбаева в районе Алматы. Здесь были выявлены аналогичные нарушения.

Полицейские из состава мониторинговой группы составили протоколы в отношении нарушителей и администрации заведения.


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#Нур-Султан   #Коронавирус  
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Автор:

Серик Сабеков

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