РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:50, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Предлагают кальян и работают до полуночи: наказано еще пять столичных заведений

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы по выявлению нарушений карантина продолжают работу в усиленном режиме. Несмотря на предупреждения и штрафы ежесуточно они фиксируют несоблюдение некоторыми субъектами предпринимательства столицы ограничительных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    За минувшую ночь мобильные группы выявили 5 заведений, нарушивших карантин.

    Так, ресторан Carreta, расположенный в Есильском районе, функционировал в неустановленное время, к тому же оказывал услуги по курению кальяна, что также строго запрещено.

    В районе Алматы за несоблюдение режима карантина к ответственности привлекли рестобар «Графин» и кафе «Туркестан».

    Лаундж бар «Мята», который находится в Сарыаркинском районе, функционировал после 22.00 часов, что также является грубым нарушением режима работы, посетители заведения употребляли кальян.

    В районе Байконыр в нарушении ограничительных мер уличили ресторан «Xalva».

    Все собранные материалы направлены в Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер и привлечения нарушителей к ответственности.

    Нур-Султан уже месяц находится в «красной зоне» по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной. Жителям и гостям столицы, а также субъектам предпринимательства следует соблюдать все карантинные меры и саннормы, это позволит снизить риск заболевания опасным вирусом.

    Также в столице ведется активная кампания по вакцинации населения против КВИ. Это позволит выработать коллективный иммунитет, что поможет всем вернуться в привычный ритм жизни.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!