Предлагают кальян и работают до полуночи: наказано еще пять столичных заведений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы по выявлению нарушений карантина продолжают работу в усиленном режиме. Несмотря на предупреждения и штрафы ежесуточно они фиксируют несоблюдение некоторыми субъектами предпринимательства столицы ограничительных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

За минувшую ночь мобильные группы выявили 5 заведений, нарушивших карантин.

Так, ресторан Carreta, расположенный в Есильском районе, функционировал в неустановленное время, к тому же оказывал услуги по курению кальяна, что также строго запрещено.

В районе Алматы за несоблюдение режима карантина к ответственности привлекли рестобар «Графин» и кафе «Туркестан».

Лаундж бар «Мята», который находится в Сарыаркинском районе, функционировал после 22.00 часов, что также является грубым нарушением режима работы, посетители заведения употребляли кальян.

В районе Байконыр в нарушении ограничительных мер уличили ресторан «Xalva».

Все собранные материалы направлены в Управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер и привлечения нарушителей к ответственности.

Нур-Султан уже месяц находится в «красной зоне» по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной. Жителям и гостям столицы, а также субъектам предпринимательства следует соблюдать все карантинные меры и саннормы, это позволит снизить риск заболевания опасным вирусом.

Также в столице ведется активная кампания по вакцинации населения против КВИ. Это позволит выработать коллективный иммунитет, что поможет всем вернуться в привычный ритм жизни.