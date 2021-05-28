Предлагают кальян и не носят маски: еще пять заведений наказали за нарушение карантина в столице
За день, 27 мая, мониторинговые группы выявили 5 объектов предпринимательства, нарушавшие ограничительные меры, 2 из них – в районе Алматы.
Расположенное в Байконырском районе интернет-кафе «Версус» не соблюдало карантинный режим, за что было привлечено к административной ответственности.
Аналогичное нарушение допустило и кафе «Лукум» в районе Сарыарка. Администратор заведения сам находился в помещении без маски.
В кофейне «Mr. Coffee», что в районе Есиль, оказывали услуги по курению кальяна, что также строго запрещено.
В отношении нарушителей были составлены протоколы. Протоколы направлены в управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.
«Нур-Султан продолжает находиться в «красной» зоне по оценке эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе все еще нестабильная. Поэтому гостям и жителям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и ограничительные требования во избежание еще большего распространения коронавирусной инфекции среди населения», - отметили в пресс-службе акимата.