Предлагают кальян и не носят маски: еще пять заведений наказали за нарушение карантина в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы продолжают выявлять нарушителей карантина среди объектов предпринимательства. Несмотря на предупреждения и привлечение к ответственности, некоторые заведения города пренебрегают ограничительными мерами, чем подвергают опасности заражения вирусом горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

За день, 27 мая, мониторинговые группы выявили 5 объектов предпринимательства, нарушавшие ограничительные меры, 2 из них – в районе Алматы.

Расположенное в Байконырском районе интернет-кафе «Версус» не соблюдало карантинный режим, за что было привлечено к административной ответственности.

Аналогичное нарушение допустило и кафе «Лукум» в районе Сарыарка. Администратор заведения сам находился в помещении без маски.

В кофейне «Mr. Coffee», что в районе Есиль, оказывали услуги по курению кальяна, что также строго запрещено.

В отношении нарушителей были составлены протоколы. Протоколы направлены в управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

«Нур-Султан продолжает находиться в «красной» зоне по оценке эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе все еще нестабильная. Поэтому гостям и жителям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и ограничительные требования во избежание еще большего распространения коронавирусной инфекции среди населения», - отметили в пресс-службе акимата.