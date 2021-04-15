Предлагать кальян продолжают в заведениях столицы
Так, прошлой ночью мобильные группы зафиксировали факт нарушения заведением «Kalyandeli» запрета на предоставление услуг по курению кальяна. С владельцев кальянной, которая расположена в районе Есиль, взята объяснительная, они приглашены в управление санитарно-эпидемиологического контроля Есильского района для принятия административных мер.
Отметим, днем ранее мобильные группы также выявляли несколько заведений общепита, где посетителям предоставлялись услуги по курению кальяна.
В несоблюдении режима карантина уличили и «Кинорум JJ», который находится в районе Сарыарка.
Нур-Султан уже месяц находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной. Жителям и гостям столицы, а также субъектам предпринимательства следует соблюдать все карантинные меры и саннормы, это позволит снизить риск заболевания опасным вирусом.
Также в столице ведется массовая кампания по вакцинации населения против КВИ. Это позволит выработать коллективный иммунитет, что поможет всем вернуться в привычный ритм жизни.