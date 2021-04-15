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    01:01, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Предлагать кальян продолжают в заведениях столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы Нур-Султана ведут усиленную работу по выявлению и пресечению нарушений субъектами предпринимательства карантинного режима. Несмотря на предупреждения и риск распространения и заражения коронавирусной инфекции, некоторые заведения продолжают систематически нарушать ограничения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Так, прошлой ночью мобильные группы зафиксировали факт нарушения заведением «Kalyandeli» запрета на предоставление услуг по курению кальяна. С владельцев кальянной, которая расположена в районе Есиль, взята объяснительная, они приглашены в управление санитарно-эпидемиологического контроля Есильского района для принятия административных мер.

    Отметим, днем ранее мобильные группы также выявляли несколько заведений общепита, где посетителям предоставлялись услуги по курению кальяна.

    В несоблюдении режима карантина уличили и «Кинорум JJ», который находится в районе Сарыарка.

    Нур-Султан уже месяц находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной. Жителям и гостям столицы, а также субъектам предпринимательства следует соблюдать все карантинные меры и саннормы, это позволит снизить риск заболевания опасным вирусом.

    Также в столице ведется массовая кампания по вакцинации населения против КВИ. Это позволит выработать коллективный иммунитет, что поможет всем вернуться в привычный ритм жизни.

    Теги:
    Коронавирус в РК Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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