Предлагала поддельный паспорт вакцинации: в отношении костанайки начато расследование

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции Костанайской области продолжается работа в составе мониторинговых групп по проверке соблюдения карантинных мер в период пандемии и выявлено два факта - с поддельным ПЦР-тестом и изготовлением фальшивых паспортов вакцинации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Как отметили в полиции, по области работает 91 мониторинговая группа, в состав которых входят местные исполнительные органы, общественность и другие заинтересованные органы. С 1 августа проверкой охвачено 637 объектов и выявлено 28 нарушений, из них - 4 факта проведения семейных мероприятий в Джангельдинском, Мендыкаринском районах, городах Аркалык и Костанай.

«В ходе рейдов выявлено два факта, по которым были возбуждены уголовные дела за использования заведомо подложного документа – ПЦР-теста. В аэропорту города Костаная был выявлен факт в отношении 61-летней жительницы города Лисаковска, которая умышленно предъявила поддельный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 для того, чтобы вылететь в Египет. Факт выявлен в ходе проверки через мобильное приложение «Ashyg»,- рассказали в пресс-службе ведомства.

Теперь за использования заведомо подложного документа в отношении жительницы города Лисаковска начато досудебное расследование, предусмотренного статьей 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград». Уголовное дело уже направлено в суд.

«Также в ходе мониторинга социальных сетей установлена 36-летняя жительница города Костаная, которая предлагала услуги по изготовлению паспорта вакцинации. После получения денежных средств, телефон отключала. Досудебное расследование по факту мошенничества окончено расследованием и дело также направлено в суд»,- добавили в департаменте полиции.

В регионе продолжают выявлять факты проведения свадеб, юбилеев и различных семейных торжеств.

К примеру, в Джангельдинском районе выявлен факт проведения мероприятия «Той Беташар» с участием 60 человек. В Мендыкаринском районе во дворе дома проводили свадьбу с участием более 20 человек. 6 августа 2021 года в запрещенное время работали ряд кафе и караоке-клубов областного центра.

Всего с начала 2021 года мониторинговыми группами проведено более 10 тысяч рейдовых мероприятий и выявлено 818 нарушений карантинных мер.