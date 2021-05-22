Предлагал бизнесмену дать взятку чиновникам: налоговика в Кызылорде осудили на 10 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по противодействию коррупции озвучили приговор в отношении сотрудника управления государственных доходов Кызылорды. Налоговика осудили на 10 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18.05.2021 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Кызылорды гражданин Калкабаев Д.М. (ст.190 ч.4 п.2, ст.28 ч.4 – 367 ч.4 УК) осужден к 10 годам лишения свободы, за мошенничество и подстрекательство к даче взятки», - сообщил следователь по особо важным делам Агентства Данияр Бигайдаров.

Ранее Калкабаев подозревался в склонении путем обмана и подстрекательства представителя частных компаний к даче взятки должностным лицам управления государственных доходов г.Кызылорда в сумме 30 млн. тенге из оговоренных 60 млн. тенге за ликвидацию (прекращение деятельности) компании с уводом от обязательств по исчислению и уплате налогов в бюджет.

В Агентстве РК по противодействию коррупции отметили, что за истекший период по коррупционным уголовным делам всего осуждено 312 лиц, 78 лиц осуждено за получение взятки, 147 за дачу взятки, 40 за мошенничество, 16 за хищения, 19 за злоупотребление должностными полномочиями, 7 за превышение власти или должностных полномочий.