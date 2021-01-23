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    16:19, 23 Январь 2021 | GMT +6

    Предлагаем внести изменения в процедуру назначения директоров школ - Асхат Аймагамбетов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов встретился с представителями педагогической общественности со всех регионов республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Провел традиционную встречу с представителями педагогической общественности, которые приехали практически из всех регионов страны. Встреча, которая началась в 11:00 часов, завершилась в 15:25. Эти почти четыре с половиной часа пролетели очень быстро, несмотря на отсутствие перерывов и обеда», - написал Асхат Аймгамбетов на своей странице в Facebook.

    Министр добавил, что педагоги в течение всего этого времени задавали вопросы и делились своими идеями.

    Участники встречи озвучили свои предложения по развитию системы среднего образования, говорили о необходимости повышения роли методистов, внедрения института ротации, усиления требований к руководителям организаций образования, изменения порядка их назначения и аттестации.

    «Учителя отметили, что сильные педагоги не заинтересованы занимать руководящие должности, так как зарплата директора сегодня намного ниже оплаты труда учителей. К тому же должность директора – это определенные обязательства и большая ответственность. В связи с этим я рассказал педагогам об изменениях, которые мы предлагаем внести в процедуру назначения руководителей школ, а также об увеличении их заработной платы. В одном из следующих постов я подробнее расскажу об этих нововведениях», - отметил глава МОН РК.


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