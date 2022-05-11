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Предельный срок нахождения взысканного имущества на балансе банка установят в РК
11 Мая 2022 13:15

Предельный срок нахождения взысканного имущества на балансе банка установят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В доверительное управление сервисным компаниям планируется передавать проблемные кредиты с задолженностью не более 50 млн тенге. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов» предусматривается обязанность частных инвесторов передавать приобретаемые займы в доверительное управление сервисным компаниям», - сказала Мадина Абылкасымова на пленарном заседании Мажилиса.

Как пояснила спикер, требование по передаче в доверительное управление распространяется на следующие проблемные кредиты:

- при приобретении займов индивидуальных предпринимателей;

- при приобретении займов юридических лиц с задолженностью не более 16,5 тыс. МРП или 50 млн тенге;

- в случае, если инвестор является нерезидентом.

«В целях защиты прав и интересов заемщиков на частного инвестора будут распространены все требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договоров банковского займа и микрокредита», - добавила М. Абылкасымова.

По ее словам, будет обеспечена защита прав заемщиков перед частными инвесторами и сервисными компаниями.

«Законопроект предусматривает установление предельного срока в 3 года для нахождения на балансах банков и микрофинансовых организаций взысканного имущества. Это будет стимулировать банки и МФО ускоренно вовлекать стрессовые активы в экономический оборот», - резюмировала Мадина Абылкасымова.

Автор:
Корреспондент
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