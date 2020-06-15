Предельные цены на сжиженный газ в Казахстане снизят до уровня 2017 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В третьем квартале 2020 года цена на оптовую реализацию сжиженного нефтяного газа составит 28000 тенге без учета НДС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В ведомстве отмечают, что в соответствии с Законом РК «О газе и газоснабжении» (далее - Закон) в РК осуществляется государственное регулирование предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок (далее - предельная цена).

«Предельная цена утверждается Министерством энергетики по согласованию с Министерством национальной экономики ежеквартально, и действуют на всей территории Республики Казахстан», - поясняют в пресс-службе.

Предельная цена с 1 квартала 2018 года по второй квартал 2020 года сохранялась на уровне 38 701,67 тг/т без учета НДС.

Предельная цена на 3-й квартал 2020 года установлена на уровне 28 000 тг/т без учета НДС. Ранее, предельная цена на уровне 28 000 тг/т без учета НДС была установлена в 1 квартале 2017 года.

При этом, в целях минимизации последствий для отечественных производителей в случае чрезмерного падения цен на внешних рынках, влияющих на уровень утверждаемых министерством предельных цен, предусмотрены соответствующие нормы по недопущению понижения предельной цены ниже уровня цены, установленной в 1 квартале 2017 года, т.е. 28 000 тг/т без учета НДС.

«В свою очередь, снижение стоимости оптовой реализации сжиженного нефтяного газа будет способствовать снижению стоимости: розничной реализации сжиженного нефтяного газа через групповые резервуарные установки бытовым потребителям; реализации сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах населению;реализации сжиженного нефтяного газа через автогазозаправочные станции (автогаз); реализации сжиженного нефтяного газа промышленным потребителям. Соответственно, это даст положительный мультипликативный эффект и приведет к уменьшению затратной части у потребителей, что особенно актуально в восстановительный период после чрезвычайного положения», - считают в Минэнерго.



