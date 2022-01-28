Предельные цены на социально значимые продукты установили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня в силу вступает постановление об утверждении размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары за подписью акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимат Костанайской области постановляет утвердить размер предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары, на срок тридцать календарных дней, с возможностью его пересмотра не ранее чем через 15 календарных дней: капуста белокочанная – 104 тенге за килограмм, картофель – 140 тенге за килограмм, морковь столовая – 148 тенге за килограмм, лук репчатый – 86 тенге за килограмм, сахар-песок – 289 тенге за килограмм, масло подсолнечное – 767 тенге за литр»,- говорится в постановлении.

Контроль за исполнением постановления возложен на курирующего заместителя акима Костанайской области.

Ранее сообщалось, что акимат Костаная подписал меморандум о сдерживании цен с крупными супермаркетами.