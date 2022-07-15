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Предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов утвердили в Казахстане
15 Июля 2022 11:27

Предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов утвердили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 июля 2022 года вступили в силу приказы Министерства энергетики РК об утверждении перечня нефтепродуктов, а также об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Согласно приказам, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельные цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составят 187 тенге за литр, в других областях Казахстана цены сохранятся на прежнем уровне 182 тг./литр. Корректировка цены в двух областях связана с логистическими затратами из-за удаленности розничных реализаторов от заводов-производителей нефтепродуктов.

Также из перечня нефтепродуктов исключено государственное регулирование цен на бензин марки Аи-95, так как при производстве Аи-95+ и выше требуется больший расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов бензинов. Цены на импортные присадки коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами.

Согласно приказу, предельные цены на дизельное топливо не меняются и остаются на прежнем уровне во всех регионах Казахстана: по Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в Абайской области цена составит 260 тенге за литр, а в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской, Жетысуской и Улытауской областях – 230 тенге за литр.

Как сообщили в Минэнерго, проекты приказов были опубликованы на сайте «Открытые НПА» 23 июня 2022 года с возможностью для онлайн-обсуждения до 8 июля 2022 года. Документы прошли этап согласования с аккредитованными экспертными организациями, а также рассмотрены на Общественном совете. Приказы будут действовать 180 календарных дней.


Фото: offer.vistavusolutions.com

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