Предельные цены на газ в регионах Казахстана повышать не будут
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На текущем уровне было принято решение о сохранении предельных оптовых цен на товарный газ для регионов. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С целью оказания поддержки населению, промышленным предприятиям и предпринимателям РК Министерство энергетики РК провело работу по недопущению роста предельных цен на товарный газ», - сказал Нурлан Ногаев в ходе отчетной встречи на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.
По его словам, с 1 января 2019 года Министерство энергетики РК снизило предельные цены на товарный газ от 3,8 до 17,5 процентов.
«Это позволило снизить конечные цены на электроэнергию и тепло во всех газифицированных регионах страны. Предельные цены на товарный газ, утвержденные Министерством энергетики РК с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года, были сохранены на текущем уровне», - отметил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.
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