Предельные цены на газ в регионах Казахстана повышать не будут

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На текущем уровне было принято решение о сохранении предельных оптовых цен на товарный газ для регионов. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью оказания поддержки населению, промышленным предприятиям и предпринимателям РК Министерство энергетики РК провело работу по недопущению роста предельных цен на товарный газ», - сказал Нурлан Ногаев в ходе отчетной встречи на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

По его словам, с 1 января 2019 года Министерство энергетики РК снизило предельные цены на товарный газ от 3,8 до 17,5 процентов.

«Это позволило снизить конечные цены на электроэнергию и тепло во всех газифицированных регионах страны. Предельные цены на товарный газ, утвержденные Министерством энергетики РК с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года, были сохранены на текущем уровне», - отметил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.