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    19:00, 31 Март 2021 | GMT +6

    Предельную торговую надбавку на 19 видов социально значимых товаров установят на рынках столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление по инвестициям и развитию предпринимательства столицы провело встречу с представителями продовольственных рынков «Шапагат», «Алем», «Асем», «Шарын», «БигШанхай», «Артем». В рамках сдерживания роста цен на социально значимые продтовары была достигнута договоренность об установлении предельной торговой надбавки на 19 видов товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    В рамках встречи акиматом и представителями продрынков достигнута договоренность об установке предельной торговой надбавки на 19 видов социально значимых продовольственных товаров согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 145.

    Стоит отметить, что согласно действующему законодательству, торговая надбавка на социально значимые товары не должна превышать 15%. Однако рынки столицы выразили готовность на установление надбавки в размере более 7-10% по большинству позиций. Эти моменты будут отражены в соответствующем меморандуме.

    Также по данному вопросу прорабатываются мероприятия по заключению меморандума с торговыми сетями «Magnum», «Small», «Аян», «Фермаг» «Анвар» и «Метро».

    Сообщается, что в целом охват рынка составит около 60%.
    Вместе с тем государство осуществляет выделение средств на реализацию «оборотной схемы». В рамках данного механизма выданы займы 8 субъектам предпринимательства столицы, что позволило стабилизировать цены на 18 позиций социально значимых продуктов питания в крупных торговых объектах города.


    Теги:
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