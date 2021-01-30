Предельную цену на сахар «заморозили» до конца марта в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Алматы установленную предельную цену на сахар продлят еще на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акиматом города Алматы, учитывая экономическую и социальную целесообразность, на основании рекомендаций городской комиссии по сдерживанию цен, принято решение продлить срок действия предельно допустимой розничной цены на сахар- песок в размере 254 тг/кг с 30 до 90 календарных дней.

Соответствующее постановление вступает в силу с 30 января 2021 года.

Контроль за соблюдением цен будет осуществляться специалистами управления предпринимательства и инвестиций города Алматы совместно с районными акиматами. Нарушение влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 100 МРП (291 700 тенге) до 200 МРП (583 400 тенге), при совершении указанных действий в течение года повторно.

Напомним, Алматы с 30 декабря постановлением акимата установлена предельно допустимая розничная стоимость сахара. Данные меры проводятся с целью стабилизации стоимости продукции на рынке и недопущения необоснованного завышения цен реализаторами.