РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:03, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Предельную цену на сахар «заморозили» до конца марта в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Алматы установленную предельную цену на сахар продлят еще на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акиматом города Алматы, учитывая экономическую и социальную целесообразность, на основании рекомендаций городской комиссии по сдерживанию цен, принято решение продлить срок действия предельно допустимой розничной цены на сахар- песок в размере 254 тг/кг с 30 до 90 календарных дней.

    Соответствующее постановление вступает в силу с 30 января 2021 года.

    Контроль за соблюдением цен будет осуществляться специалистами управления предпринимательства и инвестиций города Алматы совместно с районными акиматами. Нарушение влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 100 МРП (291 700 тенге) до 200 МРП (583 400 тенге), при совершении указанных действий в течение года повторно.

    Напомним, Алматы с 30 декабря постановлением акимата установлена предельно допустимая розничная стоимость сахара. Данные меры проводятся с целью стабилизации стоимости продукции на рынке и недопущения необоснованного завышения цен реализаторами.


    Теги:
    Акимат Алматы Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Сегодня, 15:00
    Глава государства принял Председателя совета директоров CNPC
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!