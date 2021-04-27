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    16:02, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Предельно допустимые цены на яйца и подсолнечное масло установят в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области намерены установить предельно допустимые цены на подсолнечное масло и десяток куриных яиц первой категории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление появилось на сайте открытых нормативно-правовых актов. В документе указано, что размер предельно допустимых розничных цен будет установлен на подсолнечное масло на уровне 562 тенге за литр. Предельная цена на яйца составит 340 тенге за десяток.

    В марте в регионе устанавливали предельно допустимые розничные цены на картофель и то же подсолнечное масло.

    Желание местных властей сдержать цену на эти продукты вполне объяснимо. Стоимость их значительно возросла. В частности, яйца за прошлый год подорожали на 40%. И цена еще увеличивается.

    Объемы производства яиц в регионе резко сократились после эпидемии птичьего гриппа осенью прошлого года. Погибло более одного миллиона голов птицы. Птицефабрики до сих пор полностью не восстановились .



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование Другие государственные органы Цены и тарифы Общество
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