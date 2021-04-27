Предельно допустимые цены на яйца и подсолнечное масло установят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области намерены установить предельно допустимые цены на подсолнечное масло и десяток куриных яиц первой категории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление появилось на сайте открытых нормативно-правовых актов. В документе указано, что размер предельно допустимых розничных цен будет установлен на подсолнечное масло на уровне 562 тенге за литр. Предельная цена на яйца составит 340 тенге за десяток.

В марте в регионе устанавливали предельно допустимые розничные цены на картофель и то же подсолнечное масло.

Желание местных властей сдержать цену на эти продукты вполне объяснимо. Стоимость их значительно возросла. В частности, яйца за прошлый год подорожали на 40%. И цена еще увеличивается.

Объемы производства яиц в регионе резко сократились после эпидемии птичьего гриппа осенью прошлого года. Погибло более одного миллиона голов птицы. Птицефабрики до сих пор полностью не восстановились .



