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    14:15, 25 Март 2021 | GMT +6

    Предельно допустимые цены на растительное масло и картофель установят в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены утвердить предельно допустимый уровень розничных цен на социально-значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сайте открытых нормативно-правовых актов размещен документ, согласно которому предельные цены в регионе установят на картофель и подсолнечное масло. Срок действия – 90 дней.

    В частности, предельную розничную цену на картофель предлагают зафиксировать на уровне 94 тенге за килограмм, подсолнечное масло – 562 тенге за литр.

    Масло в регионе дорожает день ото дня. Дешевле 700 тенге за литровую бутылку только «Заречное». Но масло этой марки раскупается почти мгновенно и чаще всего на полках можно увидеть стикер «Ожидаем поступления».

    Недавно на заседании акимата чиновники рапортовали о том, что продуктов питания в регионе стали производить больше. Правда, растительного масла всего на 3%.

    Справедливости ради стоит отметить, что дорожает растительное масло не только в Северо-Казахстанской области, но и по всей стране. По данным Агентства по защите и развитию конкуренции РК, за два месяца с начала года рост стоимости подсолнечного масла составил 6,7%. Эксперты ведомства причинами повышения цены называют рост мировых цен на масло на 53,8%, повышение закупочных цен на сырье, сокращение у производителей запасов сырья урожая прошлого года. В то же время не исключают ценовой сговор и намерены провести соответствующее расследование.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Цены и тарифы Общество
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