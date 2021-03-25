Предельно допустимые цены на растительное масло и картофель установят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены утвердить предельно допустимый уровень розничных цен на социально-значимые продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сайте открытых нормативно-правовых актов размещен документ, согласно которому предельные цены в регионе установят на картофель и подсолнечное масло. Срок действия – 90 дней.

В частности, предельную розничную цену на картофель предлагают зафиксировать на уровне 94 тенге за килограмм, подсолнечное масло – 562 тенге за литр.

Масло в регионе дорожает день ото дня. Дешевле 700 тенге за литровую бутылку только «Заречное». Но масло этой марки раскупается почти мгновенно и чаще всего на полках можно увидеть стикер «Ожидаем поступления».

Недавно на заседании акимата чиновники рапортовали о том, что продуктов питания в регионе стали производить больше. Правда, растительного масла всего на 3%.

Справедливости ради стоит отметить, что дорожает растительное масло не только в Северо-Казахстанской области, но и по всей стране. По данным Агентства по защите и развитию конкуренции РК, за два месяца с начала года рост стоимости подсолнечного масла составил 6,7%. Эксперты ведомства причинами повышения цены называют рост мировых цен на масло на 53,8%, повышение закупочных цен на сырье, сокращение у производителей запасов сырья урожая прошлого года. В то же время не исключают ценовой сговор и намерены провести соответствующее расследование.