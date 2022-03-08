Преданность мечте помогла при выборе профессии – актриса Толкын Тлеулиева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Актриса Алматинского государственного кукольного театра Толкын Тлеулиева более 17 лет радует зрителей своим добрым сердцем и уникальным талантом. В преддверии праздника актриса дала интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Толкын Орынбаевна, поздравляю Вас с женским днём! Расскажите, как Вы пришли к этой профессии?

- Сырдарьинский край полон талантливых личностей. Не буду преувеличивать, но для меня каждый камень родной земли был вдохновением, как драгоценное сокровище. С юных лет я мечтала стать певицей. Так как любила слушать Мадину Ералиеву. Восхищалась актерским талантом Кудайбергена Султанбаева и хотела стать актрисой. После окончания школы отец хотел, чтобы я стала учителем и сказал, чтобы я подала документы на педагогическую специальность. Я была любимицей дома и родители прислушивались к моим желаниям. Тогда я сказала отцу, что если я не пойду на пути искусства, то из того, что я стану учителем ничего не выйдет. Либо я сказала, что мне лучше выйти замуж (улыбается). Он одобрил моё желание и в 1997 году меня отправили в красивый город Алматы. Мне пришлось подать документы на платную специальность «Артист театра кукол» колледжа, так как прием документов в желаемый ВУЗ тогда уже закончился. Я думаю, что преданность своей мечте помогла мне при выборе профессии. После года платного обучения в стенах академии я перевелась на бесплатное обучение.

- Вы создаете различные образы. Среди них образ матери, который Вы воплотили в постановке «Материнское сердце». Он стал незабываемым персонажем и особенно запомнился зрителю. Расскажите подробнее о данной роли.

- Как артист, я думаю, что раскрытие глубоких тем и отдельных образов - главная цель человека искусства. В последние годы по инициативе директора Талгата Камкабаевича репертуар театра пополнился постановками для взрослых и подростков. Одним из них стал образ матери в психологически и физически сложном спектакле «Материнское сердце», который стал для меня поводом для раскрытия артистических и внутренних способностей. Режиссер-постановщик Антон Зайцев, несмотря на свою молодость, является одним из лучших специалистов, отличающихся креативными решениями в современном театральном пространстве. Эта роль в психологическом плане требует долгой работы. Однако для артиста нет большего уважения, чем аплодисменты зрителя. Этот спектакль положил начало отношениям между матерью и ребенком, оказал огромное влияние на подростков. Обратившись к мамам детей после спектакля, мы с радостью убедились, что основная миссия театра и артиста - дать духовную пищу своему зрителю, повлиять на высоту сознания.

- Для представительниц прекрасного пола в большинстве случаев трудно совмещать театральную жизнь и семью. Искусство требует неиссякаемых усилий и энергии. Как Вам удаётся совмещать всё. Какая Вы мама в жизни?

- Путь искусства - это поистине сложный путь, соединяющий в себе все самое интересное и сложное. Сцена - это святое место, где ответственность лежит не только на тебе, но и на зрителе, через которого ты размышляешь об искусстве. Поэтому реальная жизнь и сценическая жизнь для меня - единое целое. Я никогда не разделяла их. Но для семейного благополучия иногда встречаются моменты, когда работу приходится ставить на второй план. Однажды моя дочь сказала: «Мама, почему мы не гуляем с семьей в праздничные дни, как другие дети?». Я прекрасно понимала ее желания, но не могла их исполнить. Этот вопрос дочери до сих пор у меня в голове. Какой я человек в театре, такой же в жизни. Я считаю, что я такая же мама в жизни, как и в искусстве.

- Есть крылатая фраза: «Театр не только для любителей искусства, но и для любителей жизни». Что для Вас означает театр - искусство или жизнь?

- Для меня театр - это и искусство, и жизнь...

- Что требует искусство: таланта или хорошего вкуса?

- Без таланта нет силы вкуса. Искусство нуждается в искреннем, чистом таланте, любви и преданности.

- Как опытный артист, сыгравший разные роли, каков ваш совет молодым людям?

- Искусство нуждается в неиссякаемой энергии. Любовь к каждой роли и огромный труд являются важнейшими аспектами. Ставить цели и достигать их, закалять себя, преодолевать страхи, стремиться к вершинам - главный принцип. Хотелось бы пожелать молодому поколению только успехов! Я верю в молодежь!