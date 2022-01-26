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Предъявлять требования к инвесторам по качеству создаваемых рабочих мест предлагают депутаты

26 Января 2022 11:57
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Предъявлять требования к инвесторам по качеству создаваемых рабочих мест предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предъявлять требования к инвесторам по качеству создаваемых рабочих мест предлагают депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В выступлении на заседании Мажилиса 11 января Глава государства поручил разработать Концепцию новой инвестиционной политики с учетом современных международных стандартов инвестирования. Только в 2021 году было заключено 85 инвестиционных контрактов, из них 18 с иностранным участием. Это стало возможным благодаря особым льготным условиям, пакет которых постоянно пересматривается государством в интересах потенциального инвестора», - сказала мажилисмен Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты.

Депутат добавила, что важность ответных шагов со стороны инвесторов, как отечественных, так и иностранных, отметил Президент на встрече с бизнес-сообществом.

«В связи с этим, в рамках новой инвестиционной политики, считаем необходимым рассмотреть деятельность инвесторов в контексте сохранения человеческого капитала и воздействия на природную и социальную экосистемы того региона, в который направляются инвестиции. Это неотъемлемые составляющие самого быстро развивающегося международного стандарта в области инвестиционной политики – ESG, который активно используют инвесторы 193 стран мира. Тремя стандартами этой политики является сохранение экологии, высокая социальная ответственность и открытое эффективное управление. Особое внимание обращаем на вторую группу стандартов ответственного инвестирования – социальную. В данном случае речь идет прежде всего о роли инвестора в развитии человеческого капитала нашей страны. Сегодня ни одно из трех существующих типов инвестиционных соглашений не содержит раздела по социальным обязательствам инвесторов в отношении работников предприятий. И если отечественные компании, как правило, выполняют эти обязательства без формальных договоров, то этого нельзя сказать об иностранных инвесторах. При мониторинге исполнения инвестсоглашений берется во внимание только один социальный показатель – количество созданных рабочих мест, без учета их качества. А качественное рабочее место имеет ряд международно-признанных критериев», - пояснила Екатерина Смышляева.


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#Инвестпроекты   #Мажилис   #Занятость  
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Автор:

Серик Сабеков

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