Праздновавших в горах день рождения госслужащих наказали в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Государственных служащих, которые вместе отпраздновали день рождения руководителя управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области, наказали. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства по делам государственной службы.

На очередном заседании Совета по этике было рассмотрено несколько дисциплинарных дел касательно действий должностных лиц местных исполнительных органов.

В департаменте пояснили, что на заседании рассмотрели действие руководителя управления экономики и бюджетного планирования Марины Альбековой, которая 14 сентября отпраздновала свой день рождения.

«Госслужащие, которые присутствовали на мероприятии, рассказали, что они выехали в горы Айракты, где организовали спортивные игры. Там же они пообедали, служащие друг другу раздали подарки, которые привезли с собой. Основная цель мероприятия, по их словам, «формирование корпоративной культуры среди служащих». Однако члены совета восприняли это пояснение, как «попытку избежать наказание», - говорится в сообщении.

Напомним, М. Альбекова была привлечена к административной ответственности согласно части 1 статьи 425 КоАП РК., согласно которой должностные лица обязуются выплатить штраф в размере 230 МРП (638 940 тенге). Также распоряжением акима Мангистауской области от 14 сентября ей объявили выговор.

Совет по этике предложил наказать должностных лиц, которые присутствовали на торжестве.

«На заседании были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области, заместителя акима Мангыстауского района, начальника отдела строительства, архитектуры и градостроительства Мангыстауского района, руководителей отделов экономики и планирования Мангыстауского и Мунайлынского районов. В итоге признали нарушенными несколько пунктов Этического кодекса. Большинством голосов было принято решение объявить «строгий выговор» госслужащим, занимающим руководящие должности», - добавили в ведомстве.