Праздновать Наурыз будут в новом формате в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция, посвященная новым подходам празднования Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 15 марта 1991 года Указом Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева мы начали праздновать Наурыз мейрамы. Каждый регион по-своему готовится к этому празднику. Сегодня мы собрались, чтобы презентовать единый формат празднования Наурыз мейрамы», - отметил вице-министр информации и общественного развития РК Габидулла Оспанкулов.

«В праздновании Наурыз мейрамы заложен глубокий историко-культурный смысл, который заключается в возрождении культурных ценностей. Казахстанский институт общественного развития подготовил новый формат празднования Наурыз мейрамы. Мы предлагаем проводить корпоративы, выдавать премии и награждать сотрудников в канун праздника. А также призываем все торговые центры к проведению массовых скидок, приуроченных к Наурыз мейрамы. То есть празднование будет осуществляться в течение девяти дней. Среди них шесть дней - подготовительные, а основные праздничные дни - это 21 и 22 марта», - рассказала руководитель центра «Рухани жаңғыру» при Казахстанском институте общественного развития «Рухани жаңғыру» Жанар Буканова.

Она также отметила, что этот праздник играет общественно значимую роль, в том числе в развитии прагматизма, открытости познания, сохранения национальной идентичности. Поэтому компоненты празднования Наурыз мейрамы тесно переплетаются с ценностями программы «жаңғыру».

«В рекомендациях к концепции «Наурыз шапағаты» мы сделали акцент на популяризации семейных ценностей. Это праздник укрепления мира и дружбы, формирования бережного отношения к окружающей среде, активизации гражданского участия», - добавила Жанар Буканова.