Праздновать Курбан айт не запрещается, меняется лишь формат празднования – ДУМК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году празднование Курбан айта выпало на 31 июля, 1 и 2 августа. В преддверии празднования Курбан айта глава отдела проповеди и пропаганды ДУМК Батыржан Мансуров рассказал о том, как нужно отмечать этот священный праздник в условиях пандемии и по каким критериям выбирают скот для совершения жертвоприношения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из священных праздников мусульман является Курбан айт. Поздравляю всех соотечественников. Пусть все ваши молитвы будут услышаны. Конечно, в этом году празднование будет особенным, потому что мы живем в условиях пандемии. Это происходит во всем мире. Поэтому Духовное управление мусульман Казахстана подготовило план празднования Курбан айта. Если раньше мы собирались у родственников за праздничным дастарханом, вместе с братьями совершали жертвоприношение, то в этом году будет иначе. К сожалению, в мечетях не будут читать Курбан айт намаз. Мы должны думать не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Каждый год люди сами совершали жертвоприношение, выбирали скот. В этом году, чтобы эта традиция продолжилась, чтобы почувствовать атмосферу праздника, чтобы верующие не волновались о том, что не смогли совершить пожертвование, в качестве альтернативы мы запустили сайт , где можно, не выходя из дома, в режиме онлайн совершить жертвоприношение», - рассказал Батыржан Мансуров.

По его словам, в условиях карантина можно поздравить родственников дистанционно.

«В период пандемии рекомендуется праздновать Курбан айт вместе со своей семьей: можно приготовить бауырсаки, любимое семейное блюдо, собраться всем вместе за праздничным дастарханом, почувствовать атмосферу праздника. В условиях карантина можно поздравить своих родственников по телефону, выразить свои пожелания. Находясь дома, можно совершить жертвоприношение, перевести деньги нуждающимся людям, то есть праздновать Курбан айт не запрещается, меняется лишь формат празднования. Сейчас распространяется различная информация по поводу того, что имамы пользуются этим случаем, никто не знает куда переводятся деньги на совершение пожертвования. На самом деле мы не занимаемся посредничеством. Просто в такой непростой период стараемся создать условия для празднования Курбан айта. Мясо животного, принесенного в жертву, будем раздавать нуждающимся людям», - пояснил он.

Батыржан Мансуров в телефонной беседе рассказал, по каким критериям выбирают скот для совершения пожертвования.

«Четыре вида скота можно принести в жертву в праздник Курбан айт. К примеру, берут барана или козу, которым исполнился год, но не меньше. Также можно крупный рогатый скот, которому исполнилось два года. Верблюда тоже можно, если ему исполнилось пять лет. Вот такие требования существуют касательно выбора скота для совершения жертвоприношения на Курбан айт», - заключил глава отдела проповеди и пропаганды ДУМК Батыржан Мансуров.

Напомним, Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт Qurban2020.muftyat.kz для совершения онлайн жертвоприношений.

Ранее председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы обратился к казахстанцам с просьбой не завышать цены на скот, не думать о собственной выгоде и учитывать положение народа.