Празднования, посвященные 30-летию Независимости Казахстана, продолжаются в Турции
АНКАРА. КАЗИНФОРМ – По случаю 30-летия Независимости Казахстана в нескольких городах Турции состоялся концерт ансамбля «Сазген» филармонии Алматинской области имени Суюнбая, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Основными организаторами данных мероприятий были Казахское культурное общество «Көк Ту» и посольство Казахстана в Турции.
Общество «Көк ту« было создано в Анкаре в 2018 году и неустанно трудится над популяризацией в Турции казахской культуры, истории и языка.
Концертный тур, стартовавший в начале декабря, завершился в столице Турции. Мероприятия, также прошли в исторических городах Стамбул, Ялова и Бурса.
Увлеченные казахским искусством соотечественники, казахстанские студенты и другие гости были впечатлены традиционной музыкой, самобытным искусством и звучанием домбры.
Лидером коллектива была заслуженная артистка Казахстана Турсынхан Каракожаева.
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