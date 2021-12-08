Празднования, посвященные 30-летию Независимости Казахстана, продолжаются в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – По случаю 30-летия Независимости Казахстана в нескольких городах Турции состоялся концерт ансамбля «Сазген» филармонии Алматинской области имени Суюнбая, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Основными организаторами данных мероприятий были Казахское культурное общество «Көк Ту» и посольство Казахстана в Турции.

Общество «Көк ту« было создано в Анкаре в 2018 году и неустанно трудится над популяризацией в Турции казахской культуры, истории и языка.

Концертный тур, стартовавший в начале декабря, завершился в столице Турции. Мероприятия, также прошли в исторических городах Стамбул, Ялова и Бурса.

Увлеченные казахским искусством соотечественники, казахстанские студенты и другие гости были впечатлены традиционной музыкой, самобытным искусством и звучанием домбры.

Лидером коллектива была заслуженная артистка Казахстана Турсынхан Каракожаева.