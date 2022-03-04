Празднование Наурыза в Актобе начнется с 14 марта

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С 14 марта в Актюбинской области начнутся мероприятия, посвященные Наурызу. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций рассказала заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Маншук Балмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, в этом году Наурыз будут отмечать по особенному, каждый день с 14 по 23 марта будет посвящен отдельной тематике.

«14 марта будет посвящен теме «Көрісу», в этот день в парке первого Президента запланирована концертная программа, спортивные игры, такие же мероприятия пройдут и в районах», - говорит она.

По словам М. Балмагамбетовой, 15 марта будет день «Бата» (пожеланий). В этот день будет организован конкурс среди аксакалов на знание казахских бата. В районах области будут проведены предварительные туры, победители районных конкурсов примут участие в областном конкурсе в здании Ассамблеи народа Казахстана.

16 марта - назван днем «Жайлау». В этот день в районах и в Актобе в микрорайоне Есет батыра пройдут выставки на национальную тематику.

17 марта - день «Саркыта», в этот день в районах области и в Актобе в центре «Саркыт» пройдут мероприятия по пропаганде семейных ценностей, мастер-классы по казахской кухне.

18 марта - день добрых дел, который пройдет в районах и в городе Актобе - в старой мечети и мечети Нур-Гасыр. Здесь будут читать проповеди о мире и согласии, проведены садака.

19 марта - день национальных видов спорта.

20 марта - день шуток, ярмарок, который будет организован среди студентов драматическим театром совместно с университетом имени К. Жубанова.

21 марта в Актобе на площади «Қазақ еліне мың алғыс» пройдут выставки изделий мастеров прикладного искусства.

22 марта - театрализованное представление, выставки, поздравления актюбинцев с праздником состоятся в парке имени первого Президента в Актобе. Народные гуляния будут организованы на 11 площадках - на центральном стадионе, в микрорайоне Есет батыра, у памятника Абаю, в парке «Ретро», «Денсаулык», «Авиатор», в ДК поселков Курайли, Нокина, Жанаконыс, Сазды, а также у ТРЦ «Керуен сити».

23 марта завершится проведением благотворительных акций в детских домах, в доме престарелых.

Напомним, в праздничные дни Наурыз мейрамы в Казахстане будут запущены дополнительные поезда.