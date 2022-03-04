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Празднование Наурыза разрешили на работающих по «Ashyq» акмолинских объектах

4 Марта 2022 06:42
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Празднование Наурыза разрешили на работающих по «Ashyq» акмолинских объектах

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Для объектов, работающих в рамках проекта «Ashyq», в Акмолинской области разрешено проведение праздничных мероприятий на Наурыз. Об этом сообщила на прошедшем брифинге главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Касательно празднования Наурыз мейрамы: разрешается проведение праздничных мероприятий для объектов, работающих в рамках проекта «Ashyq», жители и гости области с «синим» и «зеленым» статусом могут посетить данные мероприятия», - поделилась спикер.

По словам А. Мусиной, родители с «синим» и «зеленым» статусом могут также принять участие в утренниках, но при обязательном участии учреждения в проекте «Ashyq» и соблюдении социальной дистанции и наполняемости помещений.

Также в преддверии праздников главный госсанврач региона напомнила о мерах профилактики и предупреждения пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, в частности - соблюдении правил личной гигиены, соблюдении сроков хранения пищевых продуктов (салатов, кондитерских кремовых изделий и др.), а также призвала не переедать во время праздничных мероприятий и не заниматься самолечением.

Напомним, с учетом постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 18 февраля текущего года, допускается на объектах «Ashyq» проведение конференций, форумов, торжественных, памятных, семейных и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

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#Акмолинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Наурыз   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Оксана Матасова

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