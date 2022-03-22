Празднование Наурыза прошло в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в районах и областном центре прошли мероприятия по празднованию Наурыза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Ондасын Уразалин посетил несколько площадок в Актобе и поздравил жителей с праздником .

«Сердечно поздравляю вас с великим праздником Наурыз. С началом нового года мы связываем самые заветные желания и ставим определенные цели. Но ничего не приходит само по себе. Комфортная жизнь является результатом конкретных дел и эффективных действий. Перемены начинаются с каждого из нас, для этого мы должны изменить свое сознание и перейти от слов к делу. В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана обозначены смелые шаги предстоящего обновления и модернизации. Приоритеты, определенные Главой государства, следует воспринимать как переформатирование нашего общества, фундамент построения Нового Казахстана. Мы должны действовать сплоченно для качественного и продуктивного выполнения масштабных задач. Пусть Наурыз станет началом благих дел и позитивных перемен! Пусть принесет стране и каждой семье изобилие, благополучие и согласие!», - сказал Ондасын Уразалин.

Культурно-массовые мероприятия в областном центре прошли в парке имени Первого Президента, у Центрального стадиона имени Кобыланды батыра, в жилом массиве Есет батыр, на бульваре Абая, в Ретропарке, в парках «Денсаулык», «Авиатор», на площади Городского Дома культуры, в ДК жилых массивов Курайли, Нокина, Жанаконыс, Сазды, а также у ТРЦ «Керуен сити».

Здесь были установлены юрты, организованы театральные представления, выставки-ярмарки ремесленников, торговые ряды, спортивные игры, угощения, качели-алтыбаканы, выставка собак породы тазы и төбет, выставка племенных животных и многое другое. Была организована традиционная раздача Наурыз коже и баурсаков.