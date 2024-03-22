Празднование Наурыза впервые прошло в Евразийской экономической комиссии

В Москве в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялось празднование Наурыз мейрамы, передает собственный корреспондент Kazinform.

В мероприятии, которое впервые проводится «под флагом» Комиссии, приняли участие сотрудники ЕЭК, дипломатических представительств стран — членов ЕАЭС, представители национальных диаспор.

— Примите мои искренние поздравления с Наурыз мейрамы. Сегодня мы вместе строим интеграционное объединение, основанное на принципах равенства, дружбы, экономической выгоды пяти государств. Пусть все наши начинания увенчаются успехом! — пожелал гостям мероприятия председатель Коллегии Комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Коллектив ЕЭК тщательно подготовился к Наурызу — расставленные в стенах Комиссии экспозиции ознакомили гостей с бытом, убранством, укладом жизни кочевников.

Празднование началось с обряда «Аластау», символизирующего очищение домашнего очага от злых духов, дурных помыслов и сглаза. Затем гости стали свидетелями обряда «Тусау кесу» — разрезания пут самой младшей участнице и добрых пожеланий и напутствий ей от председателя Коллегии ЕЭК.

Атмосфера весеннего настроения была создана исполнением национальных танцев и народных песен, посвященных любви, дружбе и обновлению жизни.

По словам члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева проведение праздника Наурыз в стенах ЕЭК создает новые точки сближения между народами стран евразийской «пятерки».

— У нас сегодня такой интересный почин. Мы всей Комиссией, дружным коллективом празднуем Наурыз. Это древнейший праздник, который впитывает в себя культуру многих народов. То, что он проходит сегодня в Комиссии это очень правильное начинание. Мы поздравляем наших друзей в Казахстане, Кыргызстане, в Средней Азии, в Иране и других дружественных странах с этим прекрасным праздником весны и обновления. Наше сотрудничество основано на взаимном уважении и взаимопроникновении культур, объединении их на базе общих ценностей добра, справедливости и традиций, — сказал член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Как отметил член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев, Наурыз является одним из самых древнейших праздников, который сегодня отмечают более трехсот млн человек.

— В праздник Наурыз желаю всем крепкого здоровья, мира. Этот день знаменателен тем, что впервые в Евразийской экономической комиссии проводится подобное мероприятие. Это говорит о том, что мы развиваем не только экономическую интеграцию, но и культурную, — подчеркнул Арзыбек Кожошев.

Яркая концертная программа завершилась не менее впечатляющим дастарханом из традиционных угощений на Наурыз. Гости распробовали привезенные из Казахстана и Кыргызстана разнообразные продукты и лакомства — казы, кумыс, бауырсаки, шелпеки и многое другое. Особую оценку, за своей необыкновенный вкус и символичное значение, заслужило главное блюдо весеннего праздника Наурыз көже.