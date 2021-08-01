Празднование кыз узату, юбилея и дня рождения пресекли в Нур-Султане
За 31 июля мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 30 заведений.
В Алматинском районе нарушение карантина выявили в тойханах «Альнур», «Нурхолл», ресторане «Ереймен», сауне, лаундж баре «Мята» и в кафе «КишМиш».
В Байконурском районе компьютерный клуб «respawn» и кафе «Хюррем» работали с нарушением режима карантина и масочного режима.
В районе Сарыарка 8 заведений работали с нарушением постановления главного санитарного врача страны. Это рестораны «Астау», «Кунжут», «Арна», «Счастье», «El Plaza», «Центр плова», в кофейне «Espresso» и в пивном магазине «Градус».
Сразу 14 заведений нарушили нормы карантина в Есильском районе. Это ресторанный комплекс «Shatush», столичный парк культуры и отдыха по проспекту Туран 7а. Пляжный клуб «Оазис», ночной клуб «Aura Club», караоке бар «Maestro», ТОО «Ailand Astana», сеть ресторанов быстрого питания «Lavash», «Carreta», банные комплексы «Эдельвейс», «Теньговка», ресто-бар «Какие люди» и бары «Tequila», «Панаехали» и «Chechil pub». В некоторых заведениях проводили мероприятия Кыз узату, юбилеи и дни рождения с большим количеством гостей.
Отметим, что по всем случаям направлен рапорт в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.
Напомним, Нур-Султан продолжает находиться в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Ежедневно выявляются свыше 1300 новых случаев заболевания КВИ. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 803 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.