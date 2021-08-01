Празднование кыз узату, юбилея и дня рождения пресекли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди свыше 100 объектов предпринимательства города на предмет соблюдения карантинных ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

За 31 июля мониторинговые группы привлекли к административной ответственности 30 заведений.

В Алматинском районе нарушение карантина выявили в тойханах «Альнур», «Нурхолл», ресторане «Ереймен», сауне, лаундж баре «Мята» и в кафе «КишМиш».

В Байконурском районе компьютерный клуб «respawn» и кафе «Хюррем» работали с нарушением режима карантина и масочного режима.

В районе Сарыарка 8 заведений работали с нарушением постановления главного санитарного врача страны. Это рестораны «Астау», «Кунжут», «Арна», «Счастье», «El Plaza», «Центр плова», в кофейне «Espresso» и в пивном магазине «Градус».

Сразу 14 заведений нарушили нормы карантина в Есильском районе. Это ресторанный комплекс «Shatush», столичный парк культуры и отдыха по проспекту Туран 7а. Пляжный клуб «Оазис», ночной клуб «Aura Club», караоке бар «Maestro», ТОО «Ailand Astana», сеть ресторанов быстрого питания «Lavash», «Carreta», банные комплексы «Эдельвейс», «Теньговка», ресто-бар «Какие люди» и бары «Tequila», «Панаехали» и «Chechil pub». В некоторых заведениях проводили мероприятия Кыз узату, юбилеи и дни рождения с большим количеством гостей.

Отметим, что по всем случаям направлен рапорт в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Напомним, Нур-Султан продолжает находиться в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Ежедневно выявляются свыше 1300 новых случаев заболевания КВИ. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной, поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и требования карантина во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.





Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 803 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.