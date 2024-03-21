Праздник весны и обновления: кыргызстанцы празднуют Нооруз майрамы

В Кыргызстане, как и у многих тюркских народов, празднование Нооруз майрамы приходится на весеннее равноденствие. Официально в стране его начали праздновать 21 марта с принятием закона Кыргызской Республики «Об установлении днянародного праздника Нооруз» в 1991 году, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По случаю праздника сегодня по всей стране и Бишкеку проходят масштабные мероприятия. Традиционно на главной столичной площади Ала-Тоо организовано театрализованное представление, праздничный концерт с участием звезд отечественной эстрады, выставки и мастер-классы по национальным играм.

На торжественном мероприятии с поздравительной речью выступил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который отметил, что праздник Нооруз, имеющий многовековую историю, с древних времен является общим праздником для многих народов Ближнего Востока и Центральной Азии.

— Неспроста, учитывая его бесценное наследие в 2009 году, этот праздник был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Со дня обретения независимости Кыргызстана празднование Нооруза сопровождается традиционными обрядами и национальными играми. Можно утверждать, что этот праздник, прославляющий неразрывное единство природы и человека, возделывающего землю, имеет высокое значение и является священным. Сегодня мы собрались с вами под нашим озаренным солнцем тундуком на красном флаге, в честь великого национального праздника, чтобы выразить добрые пожелания. Пусть этот год станет годом единства, процветания, благополучия и богатого урожая! — пожелал глава государства.

Советский и кыргызский государственный деятель, депутат Верховного совета Киргизской ССР IX–XI созывов Жаныл Туменбаева в интервью корреспонденту рассказала о значимости этого древнего праздника.

— Это праздник весны, обновления природы, радости. Зима сменяется весной, наступает период обновления, зарождения новой жизни. Нооруз майрамы значим не только для кыргызстанцев, но и для многих восточных народов. Многонациональный народ Кыргызстана с удовольствием отмечает его. К празднованию этого дня всегда хорошо готовятся. Ранее в семьях специально резали скот, вспоминали своих предков, читали молитвы, раздавали угощенья людям. Как и в древности, по сей день традиционно всю ночь перед праздником варят главное блюдо стола — сүмөлөк, изготавливаемое из проросших ростков пшеницы. В этот праздничный день всем желаю мира, добра, счастья и благополучия! — поздравила она.

Для председателя Ассоциации карачаевцев Кыргызстана «Ата Джурт» Зухры Шидаковой Нооруз майрамы символизирует праздник весны, пробуждение природы, радостное настроение, знаменует собой весеннее равноденствие.