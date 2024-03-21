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    13:04, 21 Март 2024 | GMT +6

    Праздник весны и обновления: кыргызстанцы празднуют Нооруз майрамы

    Праздник весны и обновления: кыргызстанцы празднуют Нооруз майрамы
    Фото: Гульмира Абдрахманова

    В Кыргызстане, как и у многих тюркских народов, празднование Нооруз майрамы приходится на весеннее равноденствие. Официально в стране его начали праздновать 21 марта с принятием закона Кыргызской Республики «Об установлении днянародного праздника Нооруз» в 1991 году, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

    По случаю праздника сегодня по всей стране и Бишкеку проходят масштабные мероприятия. Традиционно на главной столичной площади Ала-Тоо организовано театрализованное представление, праздничный концерт с участием звезд отечественной эстрады, выставки и мастер-классы по национальным играм.

    На торжественном мероприятии с поздравительной речью выступил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который отметил, что праздник Нооруз, имеющий многовековую историю, с древних времен является общим праздником для многих народов Ближнего Востока и Центральной Азии.

    — Неспроста, учитывая его бесценное наследие в 2009 году, этот праздник был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Со дня обретения независимости Кыргызстана празднование Нооруза сопровождается традиционными обрядами и национальными играми. Можно утверждать, что этот праздник, прославляющий неразрывное единство природы и человека, возделывающего землю, имеет высокое значение и является священным. Сегодня мы собрались с вами под нашим озаренным солнцем тундуком на красном флаге, в честь великого национального праздника, чтобы выразить добрые пожелания. Пусть этот год станет годом единства, процветания, благополучия и богатого урожая! — пожелал глава государства.

    Праздник весны и обновления: кыргызстанцы празднуют Нооруз майрамы

    Советский и кыргызский государственный деятель, депутат Верховного совета Киргизской ССР IX–XI созывов Жаныл Туменбаева в интервью корреспонденту рассказала о значимости этого древнего праздника.

    — Это праздник весны, обновления природы, радости. Зима сменяется весной, наступает период обновления, зарождения новой жизни. Нооруз майрамы значим не только для кыргызстанцев, но и для многих восточных народов. Многонациональный народ Кыргызстана с удовольствием отмечает его. К празднованию этого дня всегда хорошо готовятся. Ранее в семьях специально резали скот, вспоминали своих предков, читали молитвы, раздавали угощенья людям. Как и в древности, по сей день традиционно всю ночь перед праздником варят главное блюдо стола — сүмөлөк, изготавливаемое из проросших ростков пшеницы. В этот праздничный день всем желаю мира, добра, счастья и благополучия! — поздравила она.

    Для председателя Ассоциации карачаевцев Кыргызстана «Ата Джурт» Зухры Шидаковой Нооруз майрамы символизирует праздник весны, пробуждение природы, радостное настроение, знаменует собой весеннее равноденствие.

    — Нооруз майрамы зародился в древности. Его празднуют многие мусульманские государства. Сегодня жители Бишкека также пришли с удовольствием отпраздновать этот день. Все ожидают всего самого наилучшего, богатого урожая и хорошей прибыли. Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения, мира, здоровья и процветания, — пожелала она.

    Праздник весны и обновления: кыргызстанцы празднуют Нооруз майрамы
    Теги:
    Праздник Наурыз Кыргызстан Видео Национальные традиции Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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