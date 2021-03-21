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    12:17, 21 Март 2021 | GMT +6

    Праздник в новой квартире: в Таразе вручили ключи 90 новоселам

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – К Наурыз мейрамы в Таразе вручали ключи новоселам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Счастливым обладателям нового жилья в двух 45-квартирных домах 15-го микрорайона ключи вручал аким области Бердибек Сапарбаев.

    «Главное для любого человека - это собственная крыша над головой. Поэтому одной из приоритетных целей государства является решение жилищной проблемы. Приняты различные государственные программы, облегчаются условия ипотечного кредитования. Мы будем и дальше увеличивать объемы жилищного строительства с тем, чтобы сократить количество очередников. К примеру, только в Таразе их более 30 тысяч. Желаю вам крепкого здоровья, и чтобы детский смех всегда раздавался в ваших новых квартирах», - обратился к новоселам глава региона.

    Всего в этот день ключи от новых квартир получили 90 человек, в том числе выпускники детских домов, инвалиды, неполные семьи, сотрудники бюджетных организаций и государственные служащие.

    Не скрывала своей радости молодая семья Асылхана Ормана и Айданы Шымырбаевой, которые первыми получили ключи из рук Бердибека Сапарбаева. Они воспитывают сына трех лет, а девочке нет и годика.

    «Ранее мы кочевали по съемным квартирам. Теперь настал новый этап жизни в нашей семье – мы имеем собственное жилье!», - смеется Айдана Шымырбаева.


    Ей вторит мать-одиночка Индира Абишева, имеющая также двух детей, 11 и 9 лет. А Перизат Садермекова надеется, что с каждым годом количество молодых жамбылских семей с собственным жильем будет только увеличиваться. Что, несомненно, благоприятно отразится и на демографической ситуации в целом по стране.

    Генеральным подрядчиком двух новых многоэтажек является известная в регионе строительная компания «Бином». Стоимость каждого дома, построенного в рамках государственной программы «Нурлы жер», составляет 446 миллионов тенге. Общая площадь застройки – более шести тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.


    Теги:
    Наурыз Жамбылская область Акимат Жилье Общество
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