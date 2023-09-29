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    10:16, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Праздник Середины осени отмечают в Китае

    Праздник Середины осени

    Жители Китая отмечают в пятницу праздник Середины осени (Чжунцюцзе) – один из важнейших семейных торжеств в стране. Он приходится на 15-й день восьмого месяца по лунному календарю. В этом году праздник выпал на 29 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Чжунцюцзе относится к традиционным празднествам, когда завершаются основные сельскохозяйственные работы и подводятся итоги осенней страды.

    Считается, что в этот день полная Луна – самая светлая и яркая в году, которая одновременно является символом праздника Середины осени. Полная Луна символизирует семейный достаток, полноту бытия и воссоединение с семьей. В этот день принято готовить и дарить «юэбин» («лунные пряники»), которые представляют собой пряники круглой формы с разнообразной начинкой. «Лунные пряники» и по сей день остаются традиционным лакомством и продаются повсеместно.

    В Китае прогнозируется рост турпотока в связи с выходными по случаю отмечаемого в эти дни - праздника Середины осени и Дня образования КНР (1 октября). Согласно данным Госуправления по делам миграции, в стране ожидается в среднем 1,58 млн ежедневных въездных и выездных пассажирских поездок, что в три раза больше в годовом исчислении.

    Праздничная «золотая» неделя по случаю Чжунцюцзе и Дня образования КНР продлится с 29 сентября по 6 октября.

    Ожидается, что в период ажиотажа на железных дорогах страны будет совершено 190 млн пассажирских поездок. В пятницу количество автомобилей на дорогах достигнет 66 млн единиц.

    По прогнозам, Пекин посетят почти 13 млн туристов, что на 60,8% больше, чем в прошлом году. Город Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) ожидает более 25 млн посещений.

    Теги:
    Китай Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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