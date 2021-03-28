Праздник онлайн, бураны и снежные бури, вспышка коронавируса и земельная реформа - обзор событий за неделю в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прошедшую неделю, с 22 по 28 марта 2021 года, которая была наполовину выходной, можно смело назвать неделей борьбы весны с зимой за свои права. Какой была первая неделя Наурыза 2021 года в Казахстане - в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

В первый день долгожданного праздника Наурыз Президент страны Касым-Жомарт Токаев пожелал всем казахстанцам благополучия.

«Сердечно поздравляю всех казахстанцев с Наурыз мейрамы! Этот праздник олицетворяет собой пробуждение природы, является началом исконного Нового года, символом обновления и стремления к новой жизни», - написал в сети Instagram Глава государства.

О праздновании Наурыза рассказали региональные и зарубежные корреспонденты МИА «Казинформ». Праздничные мероприятия в столице Казахстана прошли в основном в режиме онлайн.

А вот 23 марта столицу Казахстана накрыла сильная снежная буря, какой не было всю зиму. В акимате Нур-Султана сообщили, что в уборке снега задействовано 960 единиц спецтехники и свыше 1700 дорожных рабочих.

В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) департамент ЧС сообщил о закрытии автотрассы по ряду направлений из столицы. Полицейские обратились к водителям с просьбой быть бдительными на дорогах. Сотни людей были эвакуированы с заметённых трасс на севере страны. Из-за непогоды в столице был отменен ряд авиарейсов из столицы, а также по направлению в Нур-Султан.

К концу марта, как и предполагали специалисты, заметно осложнилась эпидемиологическая ситуация в стране, особенно в крупных мегаполисах.

В связи с этим главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова обратилась к жителям столицы, сообщив, что «из-за того, что некоторые жители не соблюдают меры безопасности, участились случаи, когда жизни человека угрожает опасность». Санврач пояснила, что число заболевших коронавирусом в столице только за праздничные дни увеличилось на 10%, и цифры по заболеваниям схожи с прошлогодним летним периодом. Нур-Султан находится в «красной» зоне, за две последние недели отмечается прирост заболеваемости на 24%.

Особую обеспокоенность вызывает рост заболеваний КВИ среди детей.

Главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова во время брифинга в акимате сообщила, что в Нур-Султане могут сократить количество классов, обучающих в формате оффлайн.

По состоянию на 26 марта с начала учебного года среди школьников всего зарегистрировано 1590 случаев CОVІD-19, из них 487 или 30,6% среди учащихся в режиме оффлайн, 1103 случаев или 69,4% среди учащихся на дистанционном обучении, то есть в марте отмечен рост заболеваемости на 10% среди школьников, обучающихся в режиме оффлайн. Всего с начала учебного года по городу Нур-Султан на карантин было закрыто 92 школы. С начала текущего года в детских дошкольных учреждениях заболело - 145 детей.

Не менее сложная эпидситуация сложилась и в Алматы. Глава Минздрава страны Алексей Цой провел в Алматы выездное заседание штаба по борьбе с КВИ с участием специалистов территориальных департаментов санэпидконтроля, медфармдеятельности, представителей местных исполнительных органов и указал на недостаточный контроль за развитием эпидситуации в южной столице. В ходе встречи было отмечено несвоевременное выявление лиц, контактных с больными, наблюдение и мониторинг их состояния здоровья.

В связи с тем, что в Алматы зарегистрирован резкий рост - 450 заболевших коронавирусом за сутки, акимат Алматы обратился к жителям. А главный санврач южной столицы Жандарбек Бекшин сообщил алматинцам о выявлении британского и южноафриканского штаммов.

На сегодняшний день четыре региона Казахстана находятся в «красной» зоне. Согласно опубликованной матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 марта 2021 года, в «красной» зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области. В «желтой» зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой призвал региональные управления здравоохранения быть готовыми к большому количеству доз вакцины против коронавируса в апреле.

«Сейчас по Казахстану 150 тысяч доз поставляется, 600 тысяч доз уже произведено – то есть, 750 тысяч доз на заводе в Караганде уже есть. Осталось доставить их до регионов, думаю, в течение недели этот объем уже будет. Помимо этого на следующий месяц 1 млн доз карагандинский фармзавод выпускает на страну, плюс 2 млн доз. То есть, в апреле 3 млн доз будут в стране», - сказал Алексей Цой во время выездного заседания штаба по борьбе с КВИ в Алматы.

Пока же привитых казахстанцев немного. К примеру, в столице Казахстана почти 10 тысяч человек получили прививку от коронавируса. В текущем году планируется привить 647 тысяч жителей Нур-Султана. Во второй половине апреля планируется массовая вакцинация жителей столицы.

Общие цифры по стране таковы: на 26 марта 2021 года количество вакцинированных казахстанцев 1 компонентом составило 110 861 человек, вакцинированных лиц 2 компонентом – 25 318 человек.

Также одним из важных вопросов, который волнует всех казахстанцев, был вопрос о земле. На пятом заседании Национального совета общественного доверия 25 февраля Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил политическое решение о полном запрете передачи сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным компаниям, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием.

Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов провел первое заседание Комиссии по земельной реформе, созданной распоряжением Премьер-Министра страны в соответствии с поручением Главы государства.

К сожалению, к концу недели эпидемиологическая ситуация в стране усугубилась. Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин продлил ранее подписанное постановление до 12 апреля, учитывая дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Алматы, увеличение заболеваемости детей школьного возраста, в целях локализации распространения коронавирусной инфекции.

Одним из интересных мероприятий на этой неделе стала экологическая акция «Час Земли». В ней принимают участие люди всего мира в конце марта, в дни весеннего равноденствия. В Казахстане эта массовая акция защиты Земли и природы набирает силу , считает министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, пригласивший соотечественников принять в ней участие.

В этом году Всемирный фонд дикой природы акцию «Час земли» посвятил теме экологической открытости.

Вчера в 20:30 часов по местному времени более 150 объектов в Нур-Султане, а также простые жители страны отключили свет на один час. В их числе Президентский дворец «Акорда». Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook.

Что касается погоды, то весна, отвоевавшая свое право на потепление, пока еще не может стать полноправной хозяйкой погоды. В последнее воскресенье марта штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана.