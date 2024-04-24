Праздник национального суверенитета и детей отметили в Турции

Каждый год 23 апреля в Турции повсеместно отмечается день национального суверенитета и праздник детей. В стране этот день считается официальным выходным, передает корреспондент агентства Kazinform.

До недавнего времени история возникновения праздника была немного подзабыта, существовали разные версии происхождения этого торжества. Однако точно известно, что 23 апреля объединил в себе сразу несколько событий.

В 1920 году в этот день был сформирован турецкий парламент - Великое национальное собрание Турции (ВНСТ). А на год позже в соответствии с принятым законом 23 апреля стал первым национальным праздником в стране. Его так и называли «Национальный праздник 23 апреля». В тот период Турция еще была султанатом и только после 1923 года, когда страна была провозглашена Турецкой Республикой, праздник начали отмечать, как день национального суверенитета.

При этом сам праздник детей был учрежден только в 1927 году первым президентом Республики Мустафой Кемалем Ататюрком. С этого времени 23 апреля в Турции стали считать Праздником национального суверенитета и детей. Так, в этой стране уже официально появился новый значимый для турецкого народа день. Малыши каждый год ждут его с нетерпением.

Раньше на этот праздник организовывали детские балы, и с 23 по 30 апреля объявлялась неделя детей. После 1933 года, когда Ататюрк пригласил к себе детей для беседы, была заложена новая традиция, и в этот день стали устраивать массовые праздничные выступления на площадях и стадионах. Также в этот день школьникам дают возможность побывать на рабочих местах мэров, министров и даже главы государства. Местные жители говорят, что есть такая традиция, когда дети на один день могут занять должность взрослых людей в государственных учреждениях, министерствах и ведомствах. Там они могут в этот день обсуждать насущные проблемы государства и общества, а также принимают участие в конференциях.

Сегодня в Турции на детский праздник проводятся официальные и торжественные мероприятия, которые проходят в Анкаре у мавзолея Ататюрка «Аныткабир», а в других городах у его памятников. Центры городов, школы и другие общественные места в Турции к празднику украшаются портретами основателя республики, турецкими флагами и красочными воздушными шарами.

В то же время представители правительства посещают учебные заведения и поздравляют маленьких граждан страны. Самих детей наряжают и одевают в красно-белую одежду под цвет государственного флага.

Для малышей дошкольного возраста праздник 23 апреля - лишний повод получить сладости и подарки. Незадолго до начала праздника во многих магазинах проходят предпраздничные распродажи игрушек, сладостей и детских книжек. Зачастую скидки достигают 50 и 70%.