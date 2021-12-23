Праздник музыки и танца устроили артисты «Астана Опера» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Восточная сказка «Шехеразада» М. Фокина на музыку Н.Римского-Корсакова и калейдоскоп блистательных балетных номеров в прекрасном исполнении артистов «Астана Опера» пленили искушенную публику Алматы 21 и 22 декабря. Двухдневные гастроли столичного театра с большим успехом прошли на легендарной сцене КазНАТОБ имени Абая по приглашению акимата города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Астана Опера» - желанный гость в культурной столице. Доказательством блистательных выступлений служили полные залы, горячие аплодисменты и крики «Браво».

Театралов привлекла увлекательная программа гастролей, уникальность которой заключалась в том, что любители балета смогли оценить выступления полного состава труппы.

Многие шли «на имена», потому как в афише были заявлены заслуженные деятели Казахстана ведущие солисты Бахтияр Адамжан, Айгерим Бекетаева, Мадина Басбаева, Гаухар Усина, Анель Рустемова, Еркин Рахматуллаев, а также Олжас Тарланов и Арман Уразов; солисты – Шугыла Адепхан, Серик Накыспеков, Анастасия Заклинская, Далер Запаров, Молдир Шакимова. Молодое поколение исполнителей было представлено такими именами, как Бахытгуль Испанова, Данияр Жуматаев, Диас Курмангазы, Аделина Тулепова, Жанибек Ахмедиев, Жаксылык Саукымбеков и другими яркими талантами.

Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Народная артистка России Алтынай Асылмуратова включила в программу номера из новых балетов, недавно представленных на столичной сцене, – дуэт из балета «Бетховен – Бессмертие – Любовь» в хореографии Р. Ребека, дуэт из балета «Зов степи» на музыку К.Шильдебаева в хореографии П. Бана, вариацию Франца из балета «Коппелия» в хореографии Р.Пети на музыку Л.Делиба. Все они гармонично перемежались с классическими номерами.

«Мы недавно выступали на этой замечательной сцене, и в этот раз старались не повторить ни одного па-де-де. Второе отделение обоих вечеров представлено шедевром хореографии – балетом «Шехеразада», который поставил на нашей сцене Народный артист России Андрис Лиепа. Оформление этого балета – одно из самых лучших, из тех, что можно увидеть на разных сценах мира. Это полотно массовых танцев, в балете задействован большой состав артистов. У нас две исполнительницы партии Зобеиды – Заслуженные деятели Казахстана Гаухар Усина и Айгерим Бекетаева, которая только недавно дебютировала в этой партии», - рассказала Алтынай Асылмуратова.

«Для меня это трепетный спектакль, потому что здесь много эмоций, страстей, эта тематика восточного колорита близка мне по духу», - поделилась Гаухар Усина.

Выступления артистов назвали не иначе, как «праздник музыки и танца», который сравнили с волшебством и воздушной магией.

«Говорить комплименты было бы наивно, потому что здесь работают исключительные мастера. Бахтияр Адамжан – это признанный танцовщик мирового класса, Еркин Рахматуллаев как и Серик Накыспеков, просто великолепны, публика принимала их очень тепло, потому что они были очень артистичны и техничны. Имя Алтынай Асылмуратовой известно во всем мире, спасибо ей большое, что она работает у нас в Казахстане», - отметил заслуженный артист Казахской ССР Эдуард Мальбеков.

«Я видела балет «Шехеразада» в исполнении многих прославленных артистов - это классика, это наследие, ваш спектакль поставлен великолепно. Восстановленная оригинальная версия по эскизам замечательного художника Л. Бакста заслуживает аплодисментов. Считаю, что балет растет: с каждым новым приездом труппы, мы видим блистательное исполнительское мастерство артистов», - заключила заслуженная артистка Казахской ССР Людмила Рудакова.