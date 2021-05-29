Праздник для воспитанников акмолинского детдома устроили транспортные полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Накануне Дня защиты детей сотрудники департамента полиции на транспорте МВД РК поздравили с праздником около 70 воспитанников специального комплекса «Детский сад-школа-интернат» села Урюпинки Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции департамента Жайлау Бекмырза поздравил воспитанников детского дома с наступающим праздником, пожелав им здоровья, ясного неба над головой и исполнения всех заветных желаний.

«Светлое и прекрасное будущее наших детей начинается с теплой заботы о них. Мы, старшие, должны сделать все возможное, чтобы завтра, когда дети вырастут, они вспоминали о своем прекрасном и беззаботном детстве», - сказал Ж. Бекмырза.

Транспортные полицейские вручили детям в подарок надувные плавательные бассейны для летнего отдыха, игровые столы, спортивные игровые принадлежности и игрушки, а также сладости и соки. Кроме того, для поддержания чистоты вокруг школы-интерната стражи порядка подарили газонокосилку.

Получив подарки, дети поблагодарили полицейских за настоящий праздник.

«Сегодня для нас был прекрасный день. Я верю, что наши летние каникулы пройдут так, как мы мечтали. Когда я вырасту, я хочу стать полицейским, надев такую же форму, как и эти люди», - поделился девятилетний Дима.

Директор детского дома Юлия Алдажарова поблагодарила гостей и вручила им благодарственное письмо.