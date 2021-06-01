Праздник для детей военных  организовали в западных гарнизонах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Международный день защиты детей военнослужащие воинских частей регионального командования «Запад» организовали игры, танцы и угощения для подрастающего поколения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В воинских частях регионального командования «Запад» прошли мероприятия с участием детей военнослужащих. В городах Атырау, Актау и Актобе были проведены детские конкурсы по чтению стихов и рисованию. Дети приняли участие в танцах с родителями и в интерактивной программе аниматоров. Для них также было организовано катание на велосипедах, проведена спортивная эстафета «Папа, мама, я» и конкурсы рисунков на асфальте.

«Основной целью таких мероприятий является развитие чувства товарищества и патриотизма. Ведь дети – это самое ценное, что у нас есть, поэтому необходимо заботиться о них и делать их жизнь как можно лучше. На сегодняшний день, благодаря руководству министерства обороны, мы имеем возможность проводить такие праздничные мероприятия на постоянной основе. Для детей военнослужащих регулярно проводятся различные конкурсы, для их досуга организованы секции при воинских частях и работают военно-патриотические клубы», - рассказала руководить службы по организации работы с семьями военнослужащих Эльвира Акынбаева.

В этот день в воинскую часть были приглашены и дети, которые завершили обучение в этом году. Командиры частей поздравили их с окончанием школы перед личным составом.

Мероприятия завершились раздачей мороженого и различных вкусных угощений.