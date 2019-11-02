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Праздник для детей сирот устроили карагандинские полицейские

2 Ноября 2019 00:32
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Праздник для детей сирот устроили карагандинские полицейские

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские полицейские организовали осенний праздник в рамках акции «От сердца к сердцу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сотрудники Департамента полиции Карагандинской области сделали большой праздник для детей из детского дома «Кулыншак». Поводом для улыбки на лицах детей стала проводимая в области акция «От сердца к сердцу», также ежегодное празднование в детском доме праздника «Золотая осень».


Дети восторженно танцевали под песни вокального ансамбля департамента полиции «Нур-орда» и других творческих сотрудников полиции, также перед воспитанниками детского дома выступили воспитанники детского дома Осакаровского района. На концерте прозвучали известные композиции из детских фильмов и сказок знакомые каждому ребенку.

В свою очередь воспитанники детского дома подготовили программу празднования «Золотая осень» с различными конкурсами, стихами и песнями. По завершению концерта полицейские подготовили детишкам праздничный обед.


«Дети остались очень довольны. Я уверена, что такие добрые жесты со стороны полицейских воспитывают дух наших ребят. Спасибо нашей доблестной полиции за такой большой праздник для наших воспитанников», - поблагодарила заместитель директора детского дома «Кулыншак» Ибраева Айтжан.

Напомним, что 2019 год указом Главы государства объявлен Годом молодежи, в связи с этим сотрудниками полиции особая работа направлена на воспитание патриотического и здорового духа младшего поколения.

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Ключевые слова: Карагандинская область, МВД РК, Молодежь, Год молодежи,
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Агата Мухамеджанова

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