Праздник для детей организовали военнослужащие в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Военнослужащие десантно-штурмовых войск организовали праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дети побывали в военно-историческом музее, на праздничном концерте и уроке мужества.

Главным экскурсоводом в музее для них стала внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Алуа Байкадамова.

Детям рассказали о подвигах казахстанцев во время Великой Отечественной войны, а также участии в операциях в составе воинского контингента в Афганистане.

После все присутствующие окунулись в мир музыки, танцевальных выступлений и театрализованных представлений в исполнении воспитанников военно-патриотического движения «Жас сарбаз» и ансамбля филиала Национального военно-патриотического центра ВС РК в Алматы.

«Важно стремиться сделать детей счастливыми, чтобы в будущем они стали достойными гражданами нашей страны. Для этого мы проводим большую работу», – рассказала руководитель службы по работе с членами семей военнослужащих управления командующего десантно-штурмовыми войсками Диляра Жанысова.