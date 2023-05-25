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Праздник для 50 особенных детей из Караганды устроили французские фанаты Димаша Кудайбергена

Автор:  
Агата Мухамеджанова
25 Мая 2023, 21:46
Праздник для 50 особенных детей из Караганды устроили французские фанаты Димаша Кудайбергена Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Веселые развлечения и вкусное угощение – в карагандинском игровом центре прошел благотворительный праздник для 50 подопечных фонда «Батыл Журек». Средства на него собрали фанаты Димаша Кудайбергена из Франции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В день рождения своего кумира участники фан-клуба устраивают благотворительные акции в разных регионах Казахстана.

По словам советника акима Караганды по вопросам соблюдения прав лиц с инвалидностью Асель Бекбаевой, в этом году поклонницы решили порадовать детей из Караганды.

«Мы провели акцию для 50 детей из фонда «Батыл Журек». Участвовали дети, находящиеся на домашнем обучении, а также те, кто посещает школы-интернаты. В развлекательном центре Bala Park мы проводим благотворительные мероприятия уже в пятый раз. Совсем недавно благодаря спонсору организовали здесь праздник для 110 воспитанников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в развитии. Отдельная благодарность развлекательному центру за особое отношение коллектива к нашим детям. Спасибо Димашу за творчество, которое вдохновляет людей на такие добрые дела!» – сказала Асель Бекбаева.

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Куратором посещения праздника от фонда «Батыл Журек» стала Александра Самуль.

«Я воспитываю сына с расстройством аутистического спектра. Сегодняшнее мероприятие – это радость для моего ребенка. Если счастлив мой сын, счастлива и я. Здоровье детей зависит от эмоций. А положительные эмоции нам очень нужны», – говорит Александра Самуль.

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Арай Мухатаева вместе с сыном специально сделали к мероприятию небольшой транспарант. Творчество Димаша Кудайбергена они знают и любят.

«Мы рады, что фанаты Димаша с уважением и заботой относятся к особенным детям. Подобные акции очень нужны. У сына только дом и школа, не хватает эмоций, новых впечатлений. А на таких праздниках он общается со сверстниками, радуется, развлекается», – сказала Арай Мухатаева.

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Праздник завершился мыльными пузырями и играми с аниматорами. Асель Бекбаева призывает карагандинцев поддержать акцию.

«Если неравнодушные земляки желают подарить хоть один день незабываемых впечатлений ребенку с инвалидностью, то мы будем продолжать проект и охватим как можно больше особенных детей. Этот праздник нужен и их родителям. Здесь они раскрываются, радуются за своих детей», – считает советник акима Караганды.

Свои предложения по организации досуга особенных детей можно оставлять по телефону: +7-702-745-43-02 (Асель Бекбаева).

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Карагандинская область   Благотворительность   Димаш Кудайберген   Караганда   Дети  
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