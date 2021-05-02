Праздничный видеоролик ко Дню единства выпустили артисты Казахконцерта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Артисты организации «Қазақконцерт» поздравили казахстанцев с праздником единства народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поздравление было представлено в виде праздничного видеоклипа на композицию нового формата «YNTYMAQ». В видеоклипе свои поздравления и теплые пожелания выразили представители других этносов, проживающих в Казахстане в согласии и единстве.

Как отметил директор «Қазақконцерта» Женис Сейдуллаулы, единство народа Казахстана – главная ценность независимой страны.

«Мы от всей души поздравляем всех казахстанцев с этим замечательным праздником. Новое произведение фольклорного ансамбля «Астана сазы» уникально тем, что тема единства и дружбы этносов представлена гармоничным звучанием казахских народных инструментов, как домбыра, кобыз, шанкобыз, шертер, дауылпаз и др. Праздничный видеоролик во всей красе показал культурное многообразие нашей страны и единство этносов»,- рассказал Женис Сейдуллаулы.

Как сообщили в пресс-службе «Қазақконцерта», праздничный видеоролик был создан совместно с акиматом города Нур-Султан.



