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    18:54, 01 Май 2021 | GMT +6

    Праздничный видеоролик ко Дню единства выпустили артисты Казахконцерта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Артисты организации «Қазақконцерт» поздравили казахстанцев с праздником единства народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поздравление было представлено в виде праздничного видеоклипа на композицию нового формата «YNTYMAQ». В видеоклипе свои поздравления и теплые пожелания выразили представители других этносов, проживающих в Казахстане в согласии и единстве.

    Как отметил директор «Қазақконцерта» Женис Сейдуллаулы, единство народа Казахстана – главная ценность независимой страны.

    «Мы от всей души поздравляем всех казахстанцев с этим замечательным праздником. Новое произведение фольклорного ансамбля «Астана сазы» уникально тем, что тема единства и дружбы этносов представлена гармоничным звучанием казахских народных инструментов, как домбыра, кобыз, шанкобыз, шертер, дауылпаз и др. Праздничный видеоролик во всей красе показал культурное многообразие нашей страны и единство этносов»,- рассказал Женис Сейдуллаулы.

    Как сообщили в пресс-службе «Қазақконцерта», праздничный видеоролик был создан совместно с акиматом города Нур-Султан.



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