РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:12, 26 Март 2022 | GMT +6

    Праздничный вечер пройдет в столичном театре имени К.Куанышбаева

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 27 марта, в государственном академическом казахском музыкальном драматическом театре имени К.Куанышбаева пройдёт праздничный вечер, посвящённый Всемирному дню театра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках концертной программы, приуроченной к празднованию Всемирного дня театра, пройдет церемония награждения итогов недели премьер «Қаллеки тынысы». Режиссером праздничного вечера выступает Олжас Жакыпбек.

    Отметим, что с 13 по 20 марта в рамках недели премьер «Қаллеки тынысы» театральным экспертам и столичной публике были представлены новые спектакли, поставленные в 2021-2022 годах. Членами жюри выступили театровед, магистр искусствоведения, доктор PhD Нартай Ескендиров , журналист-искусствовед Назерке Жумабай, театровед, драматург Куат Ежембек, театровед Балжан Бекмагамбетова. Они полностью проанализировали, дали свою оценку спектаклям и определили лучших.

    Участники и победители будут награждены различными номинациями и специальными дипломами.

    Праздничный вечер начнет в 17:00.


    Теги:
    Культура Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!