Праздничный вечер пройдет в столичном театре имени К.Куанышбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 27 марта, в государственном академическом казахском музыкальном драматическом театре имени К.Куанышбаева пройдёт праздничный вечер, посвящённый Всемирному дню театра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках концертной программы, приуроченной к празднованию Всемирного дня театра, пройдет церемония награждения итогов недели премьер «Қаллеки тынысы». Режиссером праздничного вечера выступает Олжас Жакыпбек.

Отметим, что с 13 по 20 марта в рамках недели премьер «Қаллеки тынысы» театральным экспертам и столичной публике были представлены новые спектакли, поставленные в 2021-2022 годах. Членами жюри выступили театровед, магистр искусствоведения, доктор PhD Нартай Ескендиров , журналист-искусствовед Назерке Жумабай, театровед, драматург Куат Ежембек, театровед Балжан Бекмагамбетова. Они полностью проанализировали, дали свою оценку спектаклям и определили лучших.

Участники и победители будут награждены различными номинациями и специальными дипломами.

Праздничный вечер начнет в 17:00.