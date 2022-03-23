Праздничный стол для осужденных и их родственников накрыли в колонии Карагандинской области
В этот день для родственников осужденных провели день открытых дверей, ознакомили с условиями отбывания наказания в колонии, где наглядно показали в каких условиях отбывают наказания их родные.
Также мероприятие посетили представители ОНК и сотрудники специализированной прокуратуры. После небольшого экскурса, осужденные и их родственники собрались за праздничным столом, где смогли пообщаться, как в домашней обстановке.
К слову, осужденные очень ждали этой встречи и приготовили праздничное угощение - Наурыз коже.
«Наурыз - это семейный праздник, который отмечается в кругу семьи и родственников. В нашем учреждении подобная практика проводится впервые. Подобные встречи положительно влияют на самих осужденных. Надеюсь, подобные мероприятия будут проводится на постоянное основе», - сообщил начальник учреждения АК-159/5 полковник юстиции Игорь Бендерский.
Надо отметить, что в данном учреждении отбывает наказание осужденный с необычной фамилией и именем, Наурызбаев Наурызбек, который поздравил всех с праздником.