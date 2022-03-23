Праздничный стол для осужденных и их родственников накрыли в колонии Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В учреждении АК-159/5 ДУИС по Карагандинской области на Наурыз провели день открытых дверей для родственников осужденных. По инициативе администрации учреждения, весенний праздник решили отметить необычным образом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В этот день для родственников осужденных провели день открытых дверей, ознакомили с условиями отбывания наказания в колонии, где наглядно показали в каких условиях отбывают наказания их родные.

Также мероприятие посетили представители ОНК и сотрудники специализированной прокуратуры. После небольшого экскурса, осужденные и их родственники собрались за праздничным столом, где смогли пообщаться, как в домашней обстановке.

К слову, осужденные очень ждали этой встречи и приготовили праздничное угощение - Наурыз коже.

«Наурыз - это семейный праздник, который отмечается в кругу семьи и родственников. В нашем учреждении подобная практика проводится впервые. Подобные встречи положительно влияют на самих осужденных. Надеюсь, подобные мероприятия будут проводится на постоянное основе», - сообщил начальник учреждения АК-159/5 полковник юстиции Игорь Бендерский.

Надо отметить, что в данном учреждении отбывает наказание осужденный с необычной фамилией и именем, Наурызбаев Наурызбек, который поздравил всех с праздником.