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    02:11, 23 Март 2022 | GMT +6

    Праздничный стол для осужденных и их родственников накрыли в колонии Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В учреждении АК-159/5 ДУИС по Карагандинской области на Наурыз провели день открытых дверей для родственников осужденных. По инициативе администрации учреждения, весенний праздник решили отметить необычным образом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В этот день для родственников осужденных провели день открытых дверей, ознакомили с условиями отбывания наказания в колонии, где наглядно показали в каких условиях отбывают наказания их родные.

    Также мероприятие посетили представители ОНК и сотрудники специализированной прокуратуры. После небольшого экскурса, осужденные и их родственники собрались за праздничным столом, где смогли пообщаться, как в домашней обстановке.

    К слову, осужденные очень ждали этой встречи и приготовили праздничное угощение - Наурыз коже.

    «Наурыз - это семейный праздник, который отмечается в кругу семьи и родственников. В нашем учреждении подобная практика проводится впервые. Подобные встречи положительно влияют на самих осужденных. Надеюсь, подобные мероприятия будут проводится на постоянное основе», - сообщил начальник учреждения АК-159/5 полковник юстиции Игорь Бендерский.

    Надо отметить, что в данном учреждении отбывает наказание осужденный с необычной фамилией и именем, Наурызбаев Наурызбек, который поздравил всех с праздником.


    Теги:
    Пенитенциарная система Наурыз Карагандинская область Общество
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