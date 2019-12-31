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Праздничный салют в новогоднюю ночь украсит небо столицы

31 Декабря 2019 13:30
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Праздничный салют в новогоднюю ночь украсит небо столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 31 декабря на 1 января жители и гости Нур-Султана смогут увидеть новогодний фейерверк, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Наблюдать за фейерверком удобнее всего с набережной реки Есиль, с территории Ботанического сада, а также на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина.

Салют начнется в 00:00 по местному времени. Продлится 6 минут. Высота фейерверка – 210 метров, ширина – 250 метров. С каждой точки запланировано от 3500 до 4000 выстрелов.

На салют средства из бюджета не выделялись, проводится на спонсорские средства.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Дата,
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