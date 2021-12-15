Праздничный салют в честь 30-летия Независимости запустят в трех точках столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в Нур-Султане запустят праздничный салют, организованный за счет спонсорских средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Праздничный салют запустят сегодня, 15 декабря в 21:00 часов с трех точек города:

- территории Ботанического сада;

- левой набережной реки Ишим севернее Атырауского моста;

- северной стороны реки Акбулак в районе пересечения ул. Пушкина и пр. Абылай Хана.

Стоит отметить, что празднование Дня Независимости в столице будет сопровождаться открытием социальных объектов: семи школ на более чем 20 тыс ученических мест, сдачей шести многоквартирных жилых комплексов (доступное жилье) – на 2,5 тыс социальных квартир, девять объектов долевого строительства – 2 тыс 400 семей дольщиков и др.

Вместе с тем в честь юбилейной даты учреждения культуры города готовят ряд мероприятий – от выставок до уроков истории.

16 декабря на сцене «Nomad City Hall» ко Дню Независимости покажут спектакль «Жас Абай».

16 и 17 декабря на главном манеже Столичного цирка состоится благотворительная цирковая программа «Столичный цирк зажигает огни».

17 декабря Дворец «Жастар» приглашает на концертную программу «Менің Отаным – Қазақстан».

Столичные библиотеки также подготовили для горожан мероприятия по случаю празднования 30-летия Независимости страны.

Так, 15 декабря в массовой библиотеке № 3 проводят урок истории «Тәуелсіздіктің бастауы - желтоқсан», в массовой библиотеке № 5 – час информации «30 лет под стягом Независимости», массовой библиотеке № 15 – час истории «Тәуелсіздік – елдің тірегіміз». 16 декабря центральная детско-юношеская библиотека приглашает на книжную выставку «Тәуелсіздік елім – Қазақстаным», детская библиотека № 2 организует утренник «Егемен елміз, еркінбіз!», а массовая библиотека № 3 – урок истории «Желтоқсан көтерілісі – тәуелсіздікке ұмтылған жастарының күресі».

Все мероприятия проводятся с соблюдением санитарных норм. Жителям и гостям столицы также следует не забывать о масочном режиме и соцдистанции.