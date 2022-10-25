Праздничный салют ко Дню Республики прогремел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ко Дню Республики в столице прогремел праздничный салют, организованный за счет спонсорских средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фейерверк запустили в 21:00 с двух точек города - с территории возле Атырауского моста (набережная города) и Ботанического сада. Длительность салюта составила около 10 минут, а количество выстрелов - 3,5 тысячи.

Стоит отметить, что для жителей и гостей столицы в честь знаменательного праздника провели более 200 разноформатных мероприятий (концерты, представления, выставки, спортивные мероприятия и др.), половина из них на сегодня уже проведена.

Кроме того, в рамках праздника в столице и каждом районе были награждены заслуженные работники различных сфер, ветераны труда, казахстанцы, проявившие мужество и другие.

В праздничный день в Астане были введены в эксплуатацию жилые дома и объекты.