Праздничный концерт в Вашингтоне закончился стрельбой, есть жертвы

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В результате стрельбы в столице США один несовершеннолетний погиб и трое взрослых, включая полицейского, получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

По данным полиции, стрельба произошла на северо-западе города Вашингтона, округ Колумбия, на пересечении улиц 14-й и U street, в популярном районе, заполненном магазинами, ресторанами и барами. В этом районе проходил бесплатный концерт, посвященный празднованию Дня отмены рабства. Его отменила полиция из-за нарушения общественного порядка. Ряд инцидентов произошел между 6:30 и 8:30 часами вечера, первый связан с разгоном участников массовой драки. Затем люди получили травмы в результате давки в толпе, полиции пришлось принять меры по ограждению граждан.

В результате 15-летний мальчик скончался и трое взрослых, включая одного полицейского, получили огнестрельные ранения.

Полные обстоятельства случившегося выясняются полицией. Виновный в стрельбе не задержан.

Насилие с применением огнестрельного оружия часто происходит в США, последний случай был 16 июня в штате Алабама, где стрелок открыл огонь по прихожанам церкви.