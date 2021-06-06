Праздничный концерт в офлайн режиме представили жителям Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь дня Государственных символов РК артисты организации «Қазақконцерт» порадовали столичных зрителей большим симфоническим концертом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахский государственный симфонический оркестр выступил в этот праздничный вечер с новым концертом под названием «Концертная симфония».

В исполнении Казахского государственного симфонического оркестра прозвучали произведения Моцарта, Бетховена и известного казахстанского композитора Алмаса Серкебаева.

Вместе с симфоническим оркестром на сцене выступила всемирно известная скрипачка, Народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева. Свое исполнительское мастерство также продемонстрировал солист симфонического оркестра Дастан Балагумаров (альт). Восторженная публика одарила артистов бурными овациями.

По словам Айман Мусахаджаевой, концерт проходит в рамках 30-летия Независимости страны и посвящается Дню Государственных символов.

«Наш долгожданный концерт проходит на большой сцене Государственной концертной организации «Қазақконцерт». Концертная программа вызывает разнообразные чувства, как у музыкантов, так и у зрителей. Публика, которая долгое время находилась в изоляции на карантине, сможет через музыку выдающихся композиторов переосмыслить главные ценности и напомнить самые прекрасные моменты жизни, которые выражает музыка. Хотелось бы, чтобы музыка всегда вдохновляла и служила опорой для нас всех», - рассказала Айман Мусахаджаева.

В этот вечер Казахский государственный симфонический оркестр выступил управлением дирижера, Заслуженного артиста Узбекистана Камолиддина Уринбаева.

Маэстро высоко оценил мастерство оркестра и уровень поддержки искусства в Казахстане.

«Музыкальное искусство не знает границ, у нас один язык общения – язык таланта и музыки. Казахский государственный симфонический оркестр – это высокопрофессиональный коллектив. Мы с ними сразу сработались, это говорит о высоком уровне мастерства оркестра», - отметил Камолиддин Уринбаев.

Напомним, весь июнь Қазақконцерт продолжит радовать столичных зрителей новыми концертами.

В преддверии окончания 60-го юбилейного сезона Қазақконцерт представит зрителям новый проект под названием «На сцене со звездой».

Главная особенность проекта – зрители смогут послушать музыкальные шедевры, находясь прямо на сцене вместе с артистами. Каждый зритель сможет почувствовать себя участником концерта и получить новые эмоции.

Все концерты пройдут на сцене ЦКЗ «Қазақстан» в формате офлайн. На концерты жители могут попасть через приложение Ashyq.