Праздничный концерт в День Конституции РК прошел в театре «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В государственном театре оперы и балета «Астана Опера» в День Конституции РК состоялся праздничный благотворительный концерт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

На благотворительный концерт были приглашены люди с ограниченными возможностями, учителя, врачи и полицейские.

На сцене звучали произведения Еркегали Рахмадиева, Мынжасара Мангытаева и кюи Курмангазы.

Гвоздем вечера стало произведение «Fortuna» из кантаты «Кармина Бурана» К. Орфа. Оно было посвящено главным героям борьбы с COVID-19 - работникам медицинской сферы.

Концертная программа была посвящена Дню Конституции страны, на сцене прозвучали редкие, сложные в исполнении произведения. Музыкальный вечер организован при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Концерт, открывший новый театральный сезон проходил с соблюдением всех санитарных норм и требований. Была соблюдена дистанция между зрителями, посетители входили по программе «Ashyq».

Отметим что театр «Астана Опера» будучи лидером программы «Ashyq», одним из первых начал массовую вакцинацию персонала и артистов.

В новом сезоне театр готовит премьерные спектакли, концерты, детские программы и многое другое.