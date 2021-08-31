Праздничный концерт в День Конституции РК прошел в театре «Астана Опера»
На благотворительный концерт были приглашены люди с ограниченными возможностями, учителя, врачи и полицейские.
На сцене звучали произведения Еркегали Рахмадиева, Мынжасара Мангытаева и кюи Курмангазы.
Гвоздем вечера стало произведение «Fortuna» из кантаты «Кармина Бурана» К. Орфа. Оно было посвящено главным героям борьбы с COVID-19 - работникам медицинской сферы.
Концертная программа была посвящена Дню Конституции страны, на сцене прозвучали редкие, сложные в исполнении произведения. Музыкальный вечер организован при поддержке Министерства культуры и спорта РК.
Концерт, открывший новый театральный сезон проходил с соблюдением всех санитарных норм и требований. Была соблюдена дистанция между зрителями, посетители входили по программе «Ashyq».
Отметим что театр «Астана Опера» будучи лидером программы «Ashyq», одним из первых начал массовую вакцинацию персонала и артистов.
В новом сезоне театр готовит премьерные спектакли, концерты, детские программы и многое другое.