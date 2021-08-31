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    22:34, 30 Август 2021 | GMT +6

    Праздничный концерт в День Конституции РК прошел в театре «Астана Опера»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В государственном театре оперы и балета «Астана Опера» в День Конституции РК состоялся праздничный благотворительный концерт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    На благотворительный концерт были приглашены люди с ограниченными возможностями, учителя, врачи и полицейские.

    На сцене звучали произведения Еркегали Рахмадиева, Мынжасара Мангытаева и кюи Курмангазы.

    Гвоздем вечера стало произведение «Fortuna» из кантаты «Кармина Бурана» К. Орфа. Оно было посвящено главным героям борьбы с COVID-19 - работникам медицинской сферы.

    Концертная программа была посвящена Дню Конституции страны, на сцене прозвучали редкие, сложные в исполнении произведения. Музыкальный вечер организован при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

    Концерт, открывший новый театральный сезон проходил с соблюдением всех санитарных норм и требований. Была соблюдена дистанция между зрителями, посетители входили по программе «Ashyq».

    Отметим что театр «Астана Опера» будучи лидером программы «Ashyq», одним из первых начал массовую вакцинацию персонала и артистов.

    В новом сезоне театр готовит премьерные спектакли, концерты, детские программы и многое другое.


    Теги:
    Астана Опера Культура День Конституции Астана Музыка
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