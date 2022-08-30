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Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
30 Августа 2022 10:57

Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Артисты Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева подготовили для жителей и гостей столицы праздничный концерт «Ата заңым – айбарым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Перед собравшимися зрителями выступили заслуженные деятели культуры, лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын», победители международных и республиканских конкурсов.

«Сегодняшний праздник – очень важный и статусный день для каждого казахстанца. Наша Конституция – авторитетный документ, юридически закрепивший историческую победу, мечты и интересы казахского народа, открывший всему миру существование свободной страны под названием Казахстан. Мы рады подарить жителям и гостям столицы красивый творческий вечер. Пусть растет подрастающее поколение, умеющее говорить честно и подчиняться нашей Конституции», - сказала заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева.

На сцене прозвучали лучшие сочинения, созданные в Казахстане. В их числе «Шашу» Евгения Брусиловского, «Алатау» Нургисы Тлендиева, «Қазақстан» Алтынбека Коразбаева и другие.

30 августа в Казахстане отмечается День Конституции. Конституции страны исполнилось 27 лет. 30 августа 1995 года на всеобщем референдуме приняли Основной закон Казахстана.



Фото : gov.kz

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