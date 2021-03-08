Праздничный концерт в честь 8 марта состоялся в «Астана Балет»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В театре «Астана Балет» Международному женскому дню посвятили гала-концерт. В течение двух дней – 6 и 7 марта – на сцене выступили звезды казахстанского балета, ведущие солисты трех крупнейших театров страны – «Астана Балет», «Астана Опера» и КНАТОБ имени Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В программу вечера, состоящую из двух отделений, вошли 16 номеров: артисты исполнили фрагменты из спектаклей классического наследия, а также актуальные хореографические постановки.

«Программа получилась очень насыщенной и разнообразной, многие из номеров были впервые представлены на нашей сцене. Составляя программу, мне прежде всего хотелось передать ощущение прихода весны – новой жизни, любви, страсти. Поэтому каждый номер говорит о любви во всех ее проявлениях: страстной, романтичной, меланхоличной», - рассказал художественный руководитель театра «Астана Балет» Нурлан Канетов.

В первом отделении были представлены фрагменты из таких балетов, как «Ля Эсмеральда» Ц.Пуни, «Лебединое озеро» П.Чайковского, «Пламя Парижа» Б.Асафьева, «Мелодия» К.Глюка, «Корсар» А.Адана, «Diversity» П.Маскани, «Divine» П.Чайковского.

Грандиозным финалом первого отделения стало выступление ведущих солистов трех театров: Фархад Буриев, Бахтияр Адамжан и Жанель Тукеева исполнили трио из балета «Корсар» на музыку Адольфа Адана, сорвав шквал бурных аплодисментов.

В программу второго отделения вошли гранд-па из балета «Жизель», дуэт из балета «Кармен-сюита», адажио из балета «Лебединое озеро», «Гопак» в хореографии Федора Лопухова, дуэт из балета «Спартак», вальс из балета «Шопениана», дуэт из балета «Love Fear Loss» и па-де-де из балета «Дон Кихот».

Одним из ярких моментов вечера стало адажио из балета «Спартак» А.Хачатуряна в хореографии Георгия Ковтуна. На сцену столичного театра фрагмент из спектакля перенес художественный руководитель «Астана Балет», заслуженный деятель РФ Нурлан Канетов. Спартака и Фригию воплотили Фархад Буриев и Айнур Абильгазина.

«Это очень красивый дуэт, он насыщен трюковыми поддержками, сложными переходами. Помимо этого в нем есть эмоция – он драматичный, наполненный любовью. Мне было очень интересно примерить на себя образ Фригии, ведь я впервые танцую эту партию», - отметила ведущая солистка театра «Астана Балет» Айнур Абильгазина.









Оба вечера на сцене солировали артисты театра «Астана Балет»: Татьяна Тен, Фархад Буриев, Казбек Ахмедьяров, Айнур Абильгазина, Дилара Шомаева, Айжан Мукатова, Уэсли Карвальо, Эльдар Сарсембаев, Балжан Абдрахманова и другие танцовщики.

В качестве приглашенных артистов в гала-балете приняли участие премьер театра «Астана Опера» Бахтияр Адамжан, ведущие солисты театра КНАТОБ им.Абая Жанель Тукеева, Рахим Даиров и Малика Ельчибаева.

Напомним, в марте коллектив представит одноактные балеты «Вальпургиеву ночь» и «Гайя», а также «Вечер национальной хореографии» в преддверии праздника Наурыз. Также, художественным руководством была анонсирована афиша театра на апрель. В скором времени зрители вновь смогут увидеть свои любимые спектакли – «Султан Бейбарс», «Легенду о любви» и «Жизель».





Видео: Ильзат Сафаргалиев